CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с Bimar Systems

Компания Maintex FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и Bimar Systems объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества компании будут совместно продвигать и развивать платформу Bimar.

Bimar — это платформа для управления жизненным циклом конструктивных элементов зданий, сооружений и механизмов на основе технологии цифровой монтажной маркировки, дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта. Решение позволяет формировать цифровые двойники элементов и обеспечивает сквозной контроль на всех этапах: от проектирования и производства до складирования, логистики, монтажа и последующей эксплуатации. Все процессы доступны для мониторинга из любой точки мира, в том числе в полевых условиях с ограниченной связью.

Ключевые технологические преимущества Bimar: проведение авторского и технического надзора в режиме онлайн; прямая интеграция с технологиями информационного моделирования (ТИМ), ERP- и учетными системами заказчика, включая «»; интерактивные AR-монтажные схемы с пошаговыми инструкциями для специалистов на площадке; отслеживание местоположения и статуса каждого элемента в реальном времени; контроль точности монтажа с погрешностью до 2 мм; мониторинг состояния элементов на этапе эксплуатации с прогнозированием отказов; обеспечение полной прослеживаемости жизненного цикла через цифровой паспорт элемента; модульная система функционала и готовность к интеграции с роботизированными комплексами монтажа; российская разработка, сокращающая сроки строительства и объем брака.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Выручка ИТ-«дочки» Сбербанка выросла на треть

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290