«СберМобайл» начал подключать работников из Индии в рамках разработки комплексного решения по привлечению иностранной рабочей силы в РФ

«СберМобайл» совместно с «Работой.ру» и «Сбером» развивает канал привлечения абонентов среди иностранных специалистов, которые приезжают в Россию для трудоустройства. Партнёрство позволяет выстроить комплексный сервис по подбору, адаптации и удержанию иностранных сотрудников с подключением телеком- и банковских сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «СберМобайла».

В рамках модели оператор подключает специалистов из Индии. Подбор кандидатов и их приезд в Россию обеспечивает партнерская сеть рекрутинговых агентств «Работа.ру».

Обслуживание организовано по принципу одного окна: представитель банка выезжает к клиенту, проводит биометрическую идентификацию, подключает SIM-карту «СберМобайла» и оформляет договор банковского обслуживания. Телеком в этой модели выступает точкой входа в экосистему «Сбера» и обеспечивает дальнейшее подключение финансовых услуг. Такой подход упрощает клиентский путь и ускоряет адаптацию иностранных специалистов в России.

Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайла», сказала: «На телеком-рынке сегодня два ключевых драйвера роста абонентской базы — MNP и привлечение новых пользователей, включая иностранных граждан. «СберМобайл» долгое время делал ставку на развитие MNP и в феврале 2026 г. стал лидером по балансу портаций среди всех операторов в РФ. Сейчас мы развиваем второй драйвер – подключение иностранных граждан, и последовательно упрощаем пользовательский путь. Благодаря интеграции сервисов внутри экосистемы клиент может в рамках одного визита подключить связь и оформить банковские продукты».

В начале 2025 г. «Сбер» и «СберМобайл» объединили сдачу биометрии и подключение SIM-карты в рамках одного визита в банк.