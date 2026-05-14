CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Облака
|

Директором по маркетингу «МТС Web Services» назначена Виктория Морозова

«МТС Web Services» (MWS) объявила о назначении Виктории Морозовой директором по маркетингу (Chief Marketing Officer). В новой роли Виктория сосредоточится на укреплении рыночного позиционирования и росте узнаваемости бренда MWS, развитии data-driven-подхода в маркетинге, а также комплексном продвижении собственных продуктов компании.

До прихода в MWS на протяжении четырёх лет Виктория занимала должность директора по бренд-маркетингу и коммуникациям облачного провайдера Cloud.ru. Под её руководством был проведен ребрендинг.

С 2013 по 2022 г. Виктория занимала руководящие позиции в российском подразделении Samsung. С 2017 г. она возглавляла направление маркетинговых коммуникаций в категории бытовая техника, где обеспечила переход от простой адаптации глобальных материалов к разработке и реализации маркетинговой стратегии на основе исследований локальных потребителей.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

В новой должности Виктория будет отвечать за укрепление позиции MWS как одной из ключевых технологических компаний на российском рынке. В зону её ответственности войдёт формирование единой маркетинговой стратегии с фокусом на развитии собственных продуктов компании, включая облачные, ИИ- и ИБ сервисы, а также платформы для работы с данными, интеграции и совместной работы.

Особое внимание будет уделено росту узнаваемости бренда MWS и созданию ярких, нестандартных коммуникаций, формирующих эмоциональную связь с брендом. Ещё одной ключевой задачей станет построение клиентоцентричного, data-driven-маркетинга, напрямую поддерживающего бизнес-цели клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290