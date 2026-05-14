Конкурс промышленных дизайнеров: IEK GROUP и Университет МИСИС ищут таланты

IEK GROUP и Университет науки и технологий МИСИС (НИТУ МИСИС) приглашают молодых дизайнеров принять участие во Всероссийском конкурсе цифрового проектирования ДИЗАЙН СПРИНТ. Компания в этом году является его стратегическим партнером, а организатором соревнования — направление промышленного дизайна Университета.

Конкурс — отличная возможность получить «живой результат», то есть увидеть, как идея воплощается в реальность и обретает зримую форму. Именно так работает команда IEK GROUP: замысел одного человека становится общей целью и общим достижением. Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров, которые будут формировать современный визуальный код российской электротехники. Участие в нем могут принять молодые профессионалы от 20 до 25 лет, главное условие ― владеть навыками цифрового проектирования и уметь качественно выполнять работу за строго ограниченное время. Победители пройдут оплачиваемую стажировку в команде промышленного дизайна IEK GROUP и воплотят свою идею в предсерийном прототипе. Подать заявку на участие можно до 25 июня. Все зарегистрировавшиеся на конкурс получат возможность побывать в шоуруме IEK GROUP и детально ознакомиться с продукцией компании.

«Мы смотрим на партнерство с НИТУ МИСИС с большим воодушевлением и ожиданием плодотворного сотрудничества. Такие проекты как ДИЗАЙН СПРИНТ — это отличная возможность посмотреть на наши продукты с новой стороны, найти новые смыслы в классических электротехнических решениях, улучшить эстетику, эргономику и в конечном итоге ― повысить их ценность для наших клиентов. В рамках конкурса мы ожидаем получить новые концепты, идеи, которые будут как минимум формировать образ современного, удобного, технологического продукта, а как максимум ― быть предвестниками смены визуального образа всей отрасли», ― отмечает Михаил Чистяков, руководитель отдела промышленного дизайна IEK GROUP.

Электротехническая отрасль консервативна в вопросах внешнего вида устройств: в промышленности и быту используются проверенные, надежные решения, конструктив которых ограничивает дизайнеров при разработке экстерьера новинок.

Однако без систем электроснабжения невозможна жизнь зданий и городов. Сильный промышленный дизайн их элементов играет огромную роль. Задача конкурсантов ― доказать, что решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии и освещения могут и должны быть стильными, при этом эргономичными и безопасными.

«Для направления промдизайна НИТУ МИСИС стратегическое партнерство с лидерами рынка, такими как IEK GROUP, — это способ сократить дистанцию между студенческой аудиторией и реальным производством. Мы создаем среду, где будущие дизайнеры и инженеры работают не над абстрактными концептами, а над конкретными вызовами индустрии. Участие в таких конкурсах позволяет молодым специалистам еще на этапе обучения понять требования бизнеса и внести свой вклад в формирование нового визуального и технологического кода российской промышленности», ― говорит Елена Пантелеева, руководитель направления промышленного дизайна НИТУ МИСИС.

Конкурсное задание связано с деятельностью IEK GROUP и будет выполняться в два этапа. Те участники, которые успешно пройдут первый из них, попадут в финал. Здесь они будут решать реальный кейс, предложенный специалистами компании. Их задачей будет разработать 3D-модель устройства, которое сделает жизнь миллионов людей комфортнее и безопаснее.

Третий этап ― защита проектов, которая пройдет в прямом эфире на сцене научно-практической конференции «ПРОМДИЗМИСИС». Оценивать работы будет жюри, в его состав вошли руководитель отдела промышленного дизайна IEK GROUP Михаил Чистяков, основатель дизайн-бюро МАСШТАБ Ирина Жданова, основатель KUZIN MACHINERY Максим Кузин, основатель компании USAEV Родион Усаев.

Регистрируйтесь для участия в конкурсе ― участников ждут не только задание, но и мастер-классы от лидеров индустрии промышленного дизайна. Включайся, будем создавать!