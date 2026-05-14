SQB и Инфомаксимум провели первую конференцию по процессной аналитике в Узбекистане

14 мая в Ташкенте состоялась конференция ProcessTech — первое мероприятие по процессной аналитике в Узбекистане. Событие собрало представителей крупнейших компаний Республики и экспертов-практиков рынка РФ в области аналитики бизнес-процессов, интеллектуальной автоматизации и цифровой трансформации.

Организаторами конференции выступили российская компания Инфомаксимум и узбекский банк SQB.

От анализа процессов к управлению эффективностью

Открыл мероприятие Анваржон Эргашев, первый заместитель Председателя Правления — член Правления SQB. В приветственном слове он подчеркнул, что проведение ProcessTech в Узбекистане имеет для банка особое значение: SQB стал первой компанией в стране, успешно внедрившей аналитику бизнес-процессов (Process Mining) и аналитику бизнес-операций (Task Mining).

«Мы прошли путь от первых проектов к широкому промышленному использованию и масштабированию этих решений, их интеграции с ключевыми банковскими системами и подошли к следующему этапу, связанному с автоматизацией и искусственным интеллектом. Для нас это принципиально: технологии должны работать в реальном управлении, обеспечивать прозрачность процессов и создавать основу для дальнейших изменений», — отметил Анваржон Эргашев.

Деловая программа стартовала с выступления Александра Бочкина, генерального директора Инфомаксимум. По его словам, интерес к подобным технологиям растет, потому что компаниям нужна прозрачная и понятная картина того, как процессы выполняются в реальности и где находится потенциал для улучшений.

«Процессная аналитика становится основой для ИИ-трансформации бизнеса. Когда компания понимает стоимость процессов, видит потери и может определить, где автоматизация даст наибольший эффект, технологии начинают работать не как отдельные инструменты, а как единый контур управления изменениями. В Proceset этот подход объединяет анализ бизнес-операций и процессов, управление изменениями и ИИ-автоматизацию. Следующий этап — автономные процессы, где ИИ помогает принимать решения и запускать дальнейшие действия», — подчеркнул Александр Бочкин.

Практический опыт SQB

Одним из центральных выступлений стал доклад Хусниддина Бозорова, начальника службы управления банковскими процессами SQB. Он рассказал, как внедрение Process Mining и Task Mining помогает банку переходить от регламентного описания процессов к управлению операционной эффективностью на основе фактических данных.

«С Proceset мы увидели, где в процессах возникают задержки, какие действия повторяются и какие изменения могут дать эффект для бизнеса, — подчеркнул Хусниддин Бозоров. — Уже первые проекты дали ощутимый результат: удалось сократить время выполнения процессов, выявить скрытые потери и повысить производительность. На этой основе мы переходим к следующему этапу — автоматизации с применением ИИ и цифровых сотрудников», — подчеркнул Хусниддин Бозоров.

В качестве примеров спикер привел анализ выдачи кредитного продукта с помощью Process Mining и кейс применения Task Mining для поиска рутинных операций сотрудников в профильных системах. Эти проекты помогли SQB увидеть повторные действия, длительные переходы между этапами и операции, которые можно упростить или передать на автоматизацию. Отдельно Хусниддин Бозоров отметил анализ кредитного конвейера в 9 департаментах банка, где максимальный выявленный потенциал оптимизации составил до 60%.

Процессная аналитика как часть экосистемы компании

Далее с докладами выступили эксперты из Газпромбанка, Билайна и Россельхозбанка.

Алексей Голубинцев, начальник Департамента развития технологий эффективности Газпромбанка, рассказал о ценности Process Mining и Task Mining для достижения бизнес-результата: от выбора процессов для анализа до оценки экономического эффекта и масштабирования.

Расул Булатов, руководитель направления по цифровизации процессов Билайна, поделился опытом применения процессной аналитики для поиска рутинных операций, оценки потенциала автоматизации и перехода от пилотных проектов к окупаемости. В числе результатов — более 24 оцифрованных процессов, 100% окупаемость решения и выявление 40 тысяч часов рутинных операций.

Никита Казьмин, руководитель ЦК мониторинга и роботизации процессов ООО «РСХБ-Автоматизация», представил опыт Россельхозбанка в построении «цифрового банка» на базе технологий. Среди направлений — контроль отклонений, мониторинг длительности операций, развитие внутренних инструментов на основе Proceset и анализ пользовательского пути.

Завершила конференцию панельная дискуссия «Process Mining и Task Mining: с чего стартуют лидеры», участниками которой стали представители SQB, Билайна, Газпромбанка и Россельхозбанка. Эксперты обсудили, как процессная аналитика переходит из отдельного проекта в регулярный управленческий контур: кто должен владеть результатами анализа, как распределять ответственность между центром компетенций и бизнес-подразделениями и каким образом найденные инициативы доводить до реальных изменений. Отдельно была отмечена роль технологий в ИИ-трансформации: Process Mining и Task Mining помогают компаниям точнее определять, какие процессы готовы к автоматизации и где применение ИИ и цифровых сотрудников даст наибольшую отдачу.

Серия ProcessTech продолжает развиваться как международная площадка для обмена практическим опытом и объединения компаний, которые стремятся управлять процессами на основе данных, технологий и измеримых результатов.