CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Товар пришел: спрос на временных исполнителей в складской логистике и ритейле вырос за год — «Авито Подработка», «Авито Услуги»

Перестройка логистических процессов во многих отраслях экономики все заметнее отражается и на рынке временных кадров, и на структуре потребительского спроса. «Авито Услуги» и «Авито Подработка» проанализировали данные за апрель 2026 г. и зафиксировали синхронное оживление в смежных сегментах: рост востребованности перевозчиков, работающих со сложными и негабаритными грузами, сопровождается кратным увеличением числа вакансий для персонала, который эти грузы принимает и обрабатывает. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», в апреле 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. заметно увеличился спрос на исполнителей, работающих со сложными и объемными отправлениями: интерес к перевозке негабаритных грузов внутри городов поднялся на 51%. Увеличился и спрос на перевозку стандартных грузов (на 27%) и доставку на маркетплейсы (на 5%). В междугороднем сообщении спрос на транспортировку негабаритных грузов вырос на 18%, на перевозку стандартных грузов — на 17%.

«Мы наблюдаем перераспределение структуры спроса в категории грузоперевозок в пользу более сложных или специализированных задач. Значительный рост интереса к транспортировке негабаритных грузов на фоне общей положительной динамики категории услуг говорит о том, что заказчики ищут исполнителей с подготовленной техникой и опытом, способных работать с такими задачами. Этот тренд прослеживается и в пределах одного населенного пункта, и на дальние расстояния. Спрос на перевозки и доставку в целом по городу увеличился на 7% — это показатель, который подтверждает, что профессиональные логистические услуги на платформе становятся привычным инструментом для бизнеса и частных клиентов», — сказала Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Подработки», по итогам апреля 2026 г. заметно выросло число предложений частичной занятости с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли: позиций открылось в полтора раза больше (+54%), чем в апреле 2025 г. Среднее предлагаемое вознаграждение при этом увеличилось на 17% и составило порядка 4,254 руб. за смену.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Среди специальностей заметно увеличился спрос на позиции грузчиков: частичную занятость с посменной оплатой им предлагали в 2,7 раза чаще (+170%). В среднем исполнители могли рассчитывать на 4,77 тыс. руб. за смену. Увеличился спрос и на продавцов-кассиров (+49%, 3,29 тыс. руб/смена), комплектовщиков (+10%, 4,15 тыс. руб/смена) и упаковщиков (+9%, 4,24 тыс. руб/смена).

«Мы фиксируем устойчивый рост интереса к частичной занятости с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли: в апреле число откликов на позиции увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём внимание исполнителей распределено по разным позициям из сферы. Например, количество откликов на позиции кладовщика выросло на 62%, а продавца-кассира — на 32%. Формат посменной подработки становится осознанной стратегией: компании получают возможность гибко управлять ресурсами команды в пиковые периоды, а исполнители — возможность подрабатывать в удобное время и быстро получать оплату. Сфера розничной и оптовой торговли представлена магазинами и складами практически повсеместно, поэтому подобрать подходящую смену можно буквально рядом с домом, местом основной занятости или учебы», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290