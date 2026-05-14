Товар пришел: спрос на временных исполнителей в складской логистике и ритейле вырос за год — «Авито Подработка», «Авито Услуги»

Перестройка логистических процессов во многих отраслях экономики все заметнее отражается и на рынке временных кадров, и на структуре потребительского спроса. «Авито Услуги» и «Авито Подработка» проанализировали данные за апрель 2026 г. и зафиксировали синхронное оживление в смежных сегментах: рост востребованности перевозчиков, работающих со сложными и негабаритными грузами, сопровождается кратным увеличением числа вакансий для персонала, который эти грузы принимает и обрабатывает. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», в апреле 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. заметно увеличился спрос на исполнителей, работающих со сложными и объемными отправлениями: интерес к перевозке негабаритных грузов внутри городов поднялся на 51%. Увеличился и спрос на перевозку стандартных грузов (на 27%) и доставку на маркетплейсы (на 5%). В междугороднем сообщении спрос на транспортировку негабаритных грузов вырос на 18%, на перевозку стандартных грузов — на 17%.

«Мы наблюдаем перераспределение структуры спроса в категории грузоперевозок в пользу более сложных или специализированных задач. Значительный рост интереса к транспортировке негабаритных грузов на фоне общей положительной динамики категории услуг говорит о том, что заказчики ищут исполнителей с подготовленной техникой и опытом, способных работать с такими задачами. Этот тренд прослеживается и в пределах одного населенного пункта, и на дальние расстояния. Спрос на перевозки и доставку в целом по городу увеличился на 7% — это показатель, который подтверждает, что профессиональные логистические услуги на платформе становятся привычным инструментом для бизнеса и частных клиентов», — сказала Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Подработки», по итогам апреля 2026 г. заметно выросло число предложений частичной занятости с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли: позиций открылось в полтора раза больше (+54%), чем в апреле 2025 г. Среднее предлагаемое вознаграждение при этом увеличилось на 17% и составило порядка 4,254 руб. за смену.

Среди специальностей заметно увеличился спрос на позиции грузчиков: частичную занятость с посменной оплатой им предлагали в 2,7 раза чаще (+170%). В среднем исполнители могли рассчитывать на 4,77 тыс. руб. за смену. Увеличился спрос и на продавцов-кассиров (+49%, 3,29 тыс. руб/смена), комплектовщиков (+10%, 4,15 тыс. руб/смена) и упаковщиков (+9%, 4,24 тыс. руб/смена).

«Мы фиксируем устойчивый рост интереса к частичной занятости с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли: в апреле число откликов на позиции увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём внимание исполнителей распределено по разным позициям из сферы. Например, количество откликов на позиции кладовщика выросло на 62%, а продавца-кассира — на 32%. Формат посменной подработки становится осознанной стратегией: компании получают возможность гибко управлять ресурсами команды в пиковые периоды, а исполнители — возможность подрабатывать в удобное время и быстро получать оплату. Сфера розничной и оптовой торговли представлена магазинами и складами практически повсеместно, поэтому подобрать подходящую смену можно буквально рядом с домом, местом основной занятости или учебы», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».