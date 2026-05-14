Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в три—пять раз. Новое ПО упростит работу инженера-технолога на производстве и поможет роботизировать сварочные процессы с ограниченным рабочим пространством, сложной геометрией изделий и труднодоступными зонами сварки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

С помощью программного обеспечения Университета Иннополис оператор или конструктор сможет отсканировать необходимую для сварки деталь, система сама выберет точки для сканирования. Далее ПО совместит полученный скан с 3D-моделью и автоматически откалибрует местоположение детали.

Оператор выберет и настроит сварочные швы, после чего система автономно построит траекторию сварки, проверит ее в виртуальной среде и запустит имитацию процесса. При необходимости в траекторию вносятся правки, затем готовая программа загружается в контроллер — «мозг» робота-сварщика. При этом весь процесс запуска робота синхронизируется в виртуальной среде в реальном времени.

Артур Шимановский, заместитель директора по инновационной деятельности Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис: «По нашим оценкам, программирование роботов-сварщиков с помощью нового ПО происходит в 3—5 раз быстрее, чем с традиционного пульта. Сканирование и совмещение с 3D-моделью экономит до двух–трех часов на переналадку. Эти функции делают продукт особенно выгодным для малосерийных и среднесерийных производств с применением автоматизированной сварки, а также позволяют компаниям-интеграторам ускорять переналадку и внедрение роботизированных сварочных ячеек для их заказчиков. Наша система совместима с любым промышленным роботом, имеющим комплект средств разработки для внешнего управления».

Разработанное ПО может применяться в автопроме, машиностроении, трубопроводной и энергетической отраслях, судостроении, аэрокосмической промышленности, а также в производстве сельскохозяйственной техники и строительных конструкций сложной формы.

В ближайших планах команды Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис — расширить у продукта перечень поддерживаемых брендов роботов, зарегистрировать его в реестре отечественного ПО, упаковать решение для выхода на российский рынок и развить функционал для программирования многороботных сварочных ячеек с автономной оптимизацией их работы.