В TData назначен генеральный директор

Компания TData, российский разработчик платформы для аналитики данных (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома»), объявила о назначении Александра Чухланцева на должность генерального директора.

В задачи Александра будет входить формирование платформенной экосистемы работы с большими данными и искусственным интеллектом с акцентом на опережающее технологическое развитие в соответствии с требованиями регуляторов, глубокую интеграцию с отечественными ИТ-решениями (включая продукты коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома»), а также масштабирование бизнеса на предприятия госсектора, энергетической, финансовой и промышленной сферы.

Александр Чухланцев, генеральный директор TData, сказал: «Перед TData стоит амбициозная цель – в роли лидера рынка формировать культуру ответственного и эффективного обращения с данными в России как в корпоративном, так и в государственном секторе. Сегодня данные – не просто актив, а основа суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Я рад присоединиться к команде, которая уже доказала: российские решения могут быть безопасным и технологически передовым базисом развития экономики».

Александр Чухланцев – опытный технологический лидер с более чем 15-летним опытом в сфере финансовых технологий, аналитики данных и цифровой трансформации ИТ-индустрии. Начав карьеру в банке «Русский Стандарт», он развивал международную экспертизу в Mastercard Europe и Visa International (2007–2012), после чего возглавил направление по работе с финансовыми организациями в R-Style. В 2016 г. стал коммерческим директором, а затем – управляющим директором Experian в России, странах СНГ и на Ближнем Востоке, где успешно развивал бизнес в области риск-менеджмента и борьбы с мошенничеством.

С 2019 г. занимал ключевые позиции в Ingenico (впоследствии вошедшем в Worldline), отвечая за регион Восточной Европы и СНГ. В 2022 г. возглавил «АДС-Холдинг» – компанию, контролирующую разработчика российской платформы больших данных Arenadata, – и сыграл важную роль в её стратегическом развитии. С марта 2024 г. и до недавнего времени реализовывал масштабную трансформацию бизнеса с фокусом на системную интеграцию, тиражируемые решения и лидерство в цифровизации системообразующих отраслей в качестве генерального директора ГК «Максима».

