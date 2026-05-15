Для бизнеса в 2026 году быстрая окупаемость стала главным обоснованием ИТ-расходов

КРОК представил результаты исследования ИТ-бюджетов и стратегий цифровизации крупного бизнеса. Опрос 200 ИТ-директоров крупнейших компаний (с выручкой от 5 млрд руб.) показал: на фоне высокой ключевой ставки и усиления конкуренции бизнес ужесточает требования к ИТ-инвестициям. Импортозамещение перестает быть самоцелью — приоритетом становятся экономически обоснованные проекты. Об этом CNews сообщили представители КРОК.

Ключевые критерии отбора: экономика безопасности, функционал, снижение совокупной стоимости владения и масштабируемость с предсказуемым ростом затрат при увеличении нагрузок.

В 2026 г. бизнес стал жестче следить за обоснованием расходов на ИТ, однако бюджеты уменьшаются не повсеместно. Так, более половины опрошенных телеком-компаний (55%) наращивают затраты, поскольку для них ИТ-направление — прямая производственная функция, генерирующая прибыль. У 15% из них рост составил до 20% за счет модернизации сетей и замены импортного биллинга. В крупном ритейле также есть точечные увеличения ИТ-бюджета. В приоритете компаний из этих отраслей инвестиции в платформы клиентского опыта, внедрение ИИ и построение сложных систем аналитики данных.

Большинство же опрошенных компаний склонны к оптимизации расходов в 2026 году. Респонденты готовы экономить на R&D-проектах и доработке систем, не имеющих очевидной бизнес-отдачи. Также компании планируют: отказ от премиум-поддержки вендоров в пользу собственного сервиса — 68%; сокращение штата подрядных интеграторов на сопровождении — 57%; перенос обновления DWH и BI-платформ на 2027 год — 41%; экономия на лицензиях за счёт перехода на Open Source-альтернативы — 34%.

Защищенными статьями расходов остаются кибербезопасность (MDR/EDR, SOC, защита сетей), обеспечение непрерывности бизнеса (работа ЦОД, серверы, MES-системы), бизнес-критичное ПО (ERP, банковские системы, бухгалтерский учет), а также обязательные проекты по импортозамещению и соответствию требованиям регуляторов.

«В условиях дорогого капитала бизнес больше не готов инвестировать в технологии ради экспериментов или формального импортозамещения. Для 67% компаний главным аргументом при выборе решений стала совокупная стоимость владения (TCO) и окупаемость инвестиций. Кроме того, 60% опрошенных ставят в приоритет масштабируемость. А более половины (51%) требуют единого пространства данных как основы для управления компанией. Выигрывать конкуренцию будут те вендоры и интеграторы, которые смогут не просто закрыть брешь в архитектуре, а гарантировать прямую финансовую и бизнес-отдачу от внедрений», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРОК Валентин Губарев.

На фоне дефицита кадров (а 40% CIO отметили нехватку квалифицированных архитекторов и инженеров), крупные заказчики также пересматривают требования к ИТ-партнерам. Для бизнеса важно, чтобы поставщик мог проектировать комплексную архитектуру решений (57%), интегрировать сложные экосистемы от разных вендоров (53%), обеспечивать технологическую независимость (47%), а также брать долгосрочную ответственность за бизнес-результат и непрерывность работы (46%).

Опрос показал и смещение фокуса у бизнеса к платформенным решениям, контролю над данными, технологической суверенности и автоматизации на базе искусственного интеллекта. У компаний появляются новые приоритетные направления: генеративный ИИ и агенты — 53% респондентов инвестируют в речевые технологии и ИИ-агентов; расширение хранилищ данных (Big Data / BI / Lakehouse) — приоритезируют 48% опрошенных; управление мастер-данными — 32%; технологический консалтинг — 21% (аудит, стратегия, восстановление систем, планы непрерывности бизнеса).

Компании также отмечают изменения требований к функционалу ИТ-решений. Согласно исследованию, главным вызовом для каждого второго опрошенного ИТ-директора (53%) остается импортозамещение. Однако характер запроса кардинально изменился: теперь бизнесу недостаточно формального наличия системы в Реестре отечественного ПО. Так, у трети компаний уже есть прецеденты замены одного российского продукта на другой — из-за несоответствия функционала (24%) или проблем с сервисной поддержкой (22%).