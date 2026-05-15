«ИНКА 4.0» обновила корпоративные стандарты

Компания «ИНКА 4.0» обновила набор документов, которые регламентируют процесс разработки бизнес-приложений и MES-систем на основе платформы «ИНКА 4.0». Стандарты задают единые правила описания требований, проектирования и оформления документации, существенно упрощая работу разработчиков, архитекторов, проектных команд партнеров-интеграторов и заказчиков.

В отличие от традиционной технической документации, которая создается после завершения разработки и быстро устаревает, стандарты встраиваются в процесс с самого начала – на этапе аналитики и проектирования. Благодаря этому они остаются актуальными на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Основой для обновления стандартов «ИНКА 4.0» послужила обратная связь, которую компания получала в течение года от разработчиков, заказчиков и интеграторов, а также появление новых технологий и методологий.

Работа над новыми версиями документов заняла около месяца. В них подробно описаны этапы проектирования, формализованы процессы оценки и согласования технического задания, адаптации сотрудников и технической поддержки. Разделы, посвященные workflow, code review, тестированию и релизной политике, дополнены примерами, чек-листами и шаблонами. Усилена стандартизация API, интеграций и обработки ошибок.

Обновление стандартов поможет заказчикам сократить время согласования между аналитикой, разработкой и сопровождением, упростить поддержку и развитие систем после запуска и создать основу для автоматизации бизнес-процессов. Стандартизированное описание аналитики, к примеру, в перспективе может стать основой для автоматической генерации частей проектов.

«Мы планируем регулярно обновлять наши стандарты, чтобы они оставались актуальным рабочим инструментом, который поддерживает разработку и сопровождение систем на базе нашей платформы. Для этого мы регулярно собираем обратную связь у разработчиков, заказчиков и интеграторов и следим за развитием технологий и методологий. Мы нацелены на то, чтобы сделать наши стандарты основой для промышленной разработки. Масштабы ее автоматизации повышаются, а в перспективе в этот процесс будут еще больше интегрированы технологии искусственного интеллекта», – отметил архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.

