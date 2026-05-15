Обновлённая «Биржа киберстартапов» продолжает собирать заявки на конкурс

Обновлённый акселератор «Биржа киберстартапов» от компании «Газинформсервис» продолжает приём заявок. Проект помогает молодым ИБ- и ИТ-командам найти заказчиков и партнёров, выйти на рынок и масштабироваться.

Приём заявок продлится до конца июля, финал конкурса пройдёт 1–2 октября в рамках форума Дни глобальной информационной безопасности (Global Information Security Days: GIS DAYS) 2026. Победители студенческого трека выступят в Петербурге, бизнес-трека — в Москве. Помимо ценных призов, участники получат возможность представить свои проекты лидерам индустрии, найти партнёров для пилотного внедрения и привлечь инвестиции.

Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис»:

«В прошлом сезоне мы побили собственный рекорд — на конкурс поступило более 100 заявок от проектов разного уровня зрелости. Мы отобрали несколько стартапов, с которыми сейчас запускаем пилотные проекты совместно с нашими партнёрами. Это доказывает: наша площадка работает, диалог между технологическими компаниями и инвесторами приносит реальные плоды. И мы рады, что в обновлённой "Бирже" можем расширить эту экосистему, привлекая ещё больше ярких команд».

География конкурса традиционно широка: в прошлом году на «Биржу» заявлялись компании из России, Белоруссии и Казахстана. В этом сезоне оргкомитет ожидает не менее масштабного отклика, тем более фокус сместился на решения для защиты данных и IT-инфраструктуры. Участвовать могут стартапы с готовым прототипом или MVP (минимально жизнеспособным продуктом). Тематические приоритеты включают защиту ИТ-инфраструктуры, безопасность рабочих мест и серверов, средства PKI и контроля доступа.

Ольга Серебрянникова, директор Проектного офиса по развитию молодёжного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России: «Мы поддерживаем "Биржу киберстартапов" и сами активно участвуем в ней как партнёр. В свою очередь, эксперт "Газинформсервиса" входит в жюри нашего конкурса "Стартап как диплом". Это идеальный пример того, как опытный бизнес встречается с молодёжными проектами: вузовские идеи получают реальную экспертизу и шанс на пилот, а компании — свежие технологические решения. Такое взаимодействие критически важно для всей инновационной экосистемы».

«Биржа киберстартапов» зарекомендовала себя как надёжный инструмент для выявления перспективных решений. За четыре года существования конкурс дал старт множеству проектов, а победители прошлых сезонов получили не только денежные призы, но и реальные контракты с заказчиками.

Технологическую экспертизу предоставляет партнёр «Газпром ЦПС». «Наша компания реализует масштабные проекты по цифровой трансформации — от внедрения сквозных цифровых процессов до создания комплексных ИТ-решений. Мы на практике убедились: без новых подходов невозможно обеспечить технологический суверенитет. Именно поэтому так важно развивать команды разработки и создавать отечественное ПО и продукты, которые реально помогают в импортозамещении, — говорит Антон Куриленко, генеральный директор ООО «Газпром ЦПС». — "Биржа киберстартапов" — площадка, где рождаются новые технологические решения. Мы рады быть частью этого масштабного проекта и внести свой вклад в развитие перспективных идей. Наша цель — не ограничиться экспертной оценкой, а поделиться опытом, подключить профильных специалистов и помочь стартапам превратить смелые задумки в реальные продукты».

Олег Якимов, генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга», партнёр проекта «Биржа киберстартапов»:

«Развитие стартапов — это фундамент для становления технологического суверенитета страны. Наша задача — системно помогать таким проектам на всех этапах: от стартапа до масштабирования. Сотрудничество с "Биржей киберстартапов" позволяет нам расширить поддержку технологических предпринимателей, особенно в такой стратегической сфере, как кибербезопасность, и укрепить позиции России как одного из центров инновационного развития».

Подать заявку можно на официальном сайте проекта: https://startup.gaz-is.ru/ или направить презентацию проекта на адрес: startup@gaz-is.ru до конца июля.