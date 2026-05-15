Выручка Selectel составила 5 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года

Компания Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила результаты за первые 3 месяца 2026 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Выручка Selectel увеличилась на 14% год к году до 5 млрд руб., включая выручку от продажи облачных инфраструктурных сервисов, которая выросла на 14% год к году до 4,3 млрд руб.

Количество клиентов Selectel достигло 36,6 тыс. на конец I квартала. Рост клиентской базы ускорился и составил 8,1 тыс. новых клиентов за год.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 5% год к году до 2,7 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA составила 54%.

Чистая прибыль увеличилась на 4% и составила 0,9 млрд руб., что соответствует рентабельности по чистой прибыли в размере 18%.

Уровень долговой нагрузки остается комфортным. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,8х по состоянию на 31 марта 2026 года.

«Selectel сохранил двузначный рост выручки, несмотря на текущую непростую макроэкономическую конъюнктуру и эффект высокой базы в I квартале прошлого года. При этом сейчас клиентский портфель растет ускоренными темпами, что позволяет рассчитывать на позитивную общую динамику по итогам первого полугодия и 2026 г. в целом. Компания успешно поддерживает рентабельность по скорректированной EBITDA на уровне, превышающем 50%, при этом долговая нагрузка остается комфортной — 1,8x чистый долг к скорректированной EBITDA LTM. Мы сохраняем инвестиционную активность и видим основания для ускорения динамики на рынке во втором полугодии — в том числе за счет увеличивающейся потребности со стороны клиентов в продуктах для запуска и поддержки AI-проектов. Фундаментальный спрос на облачную инфраструктуру со стороны МСБ и крупных корпораций сохраняется. Облако позволяет компаниям перевести капитальные затраты в операционные, что особенно ценно в текущей фазе экономического цикла. Кроме того, такая модель потребления инфраструктуры помогает ускорить вывод новых продуктов на рынок, а также запустить и масштабировать внедрение технологий на базе искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов.