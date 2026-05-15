«Яндекс» рассказал, как россияне используют нейросети в работе

«Яндекс» выяснил, какие рабочие задачи россияне решают с помощью нейросетей. Для этого аналитики компании изучили профессиональные запросы, с которыми люди приходят к «Алисе AI». Почти в половине случаев (47%) пользователи обращаются к «Алисе AI» за информацией, в 25% — за советами и идеями, а в остальных случаях делегируют ей свои задачи под ключ. Чаще всего рабочие запросы связаны с ИT-сферой, промышленностью и бизнесом, юриспруденцией, делопроизводством и инженерией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже каждый четвертый запрос к «Алисе AI» с компьютера (23,4%) связан с решением рабочих задач. В будни эта доля доходит до 26%, а в выходные опускается до 17%. На мобильных устройствах доля запросов по работе пока заметно ниже (4,4%), но и она активно растет. За последние полгода пользователи стали задавать со смартфонов и планшетов на 25% больше рабочих запросов, а с компьютеров — на 16%.

Какие рабочие задачи решают пользователи

Почти половина запросов (47%) — это поиск информации: нормативов, инструкций, сведений о рынке. На каждый третий запрос пользователи ожидают получить от нейросети готовое решение: например, письмо, отчет или описание товара. В остальных случаях — советуются, просят дать инструкцию или предложить идею: например, как заполнить отчет в нестандартной ситуации, как выбрать идею для хакатона.

Цифровизация

В разных профессиональных сферах ИИ используют по-разному. Около половины запросов на тему IT (46%) содержат просьбу дать совет или инструкцию, например, как придумать архитектуру сервиса или разобраться в документации. Запросы на инженерные, экономические и юридические темы чаще связаны с поиском информации — в 73%, 71% и 69% случаев соответственно. Например, пользователи спрашивают, как проверить контрагента по ИНН или какая резьба имеет треугольный профиль. Готовые решения — шаблоны документов, скрипты, рассылки для клиентов — чаще интересуют авторов запросов про образование, делопроизводство, маркетинг и продажи (65%, 57% и 46% запросов соответственно).

Исследование опирается на данные обезличенных запросов, которые пользователи отправляли в чат «Алисе AI» с января по апрель 2026 г.

