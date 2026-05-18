«Алми Партнер» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о партнерстве в сфере развития отечественных ИТ

ИТ-холдинг «Т1» и компания «Алми Партнер» договорились о сотрудничестве в сфере развития отечественных ИТ-решений, обмена экспертизой и подготовки совместных проектов для клиентов. Компании подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщил представитель «Алми Партнер».

Соглашение предусматривает проработку новых технологических сценариев, тестирование решений, участие в отраслевых мероприятиях и продвижение совместных инициатив на рынке. Отдельное внимание будет уделено обмену экспертизой и развитию продуктов, которые помогут государственным и коммерческим организациям эффективнее решать задачи цифровой трансформации.

Компании рассчитывают, что соглашение станет основой для долгосрочного взаимодействия по реализации проектов, совместной апробации технологий и публичному представлению результатов сотрудничества. В фокусе сторон – практическая польза для клиентов, повышение зрелости отечественных ИТ-решений и расширение возможностей для импортозамещения.

«Для нас соглашение с «Т1 Интеграция» – это прежде всего возможность объединить компетенции и сильные стороны двух команд, чтобы быстрее создавать востребованные решения и предлагать клиентам более зрелые и практичные сценарии внедрения отечественного ПО. Мы видим большой потенциал в совместной проработке проектов, обмене опытом и публичном продвижении результатов, которые будут действительно полезны рынку», – отметил Михаил Лебедев, президент ГК «Алми», председатель совета директоров «Алми Партнер».

«Сотрудничество с "Алми Партнер" позволит нам объединить экспертизу для создания зрелых и конкурентоспособных продуктов в области импортозамещения. В рамках партнерства мы планируем развивать совместные технологические инициативы, тестировать новые решения, обмениваться практическим опытом и формировать предложения, максимально отвечающие задачам клиентов», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1»).