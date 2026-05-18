«Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения

Билайн объявляет о проведенной технической модернизации сети и запуске тестирования связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G». Для корпоративных клиентов это станет важным этапом подготовки инфраструктуры к внедрению сервисов нового поколения и цифровизации бизнес-процессов.

На первом этапе индикация 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, ЕАО, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Грозном и Черкесске. География проекта будет постепенно расширяться.

Тестирование 5G — это стратегический шаг в развитии телеком-инфраструктуры для бизнеса. Технологии пятого поколения в перспективе откроют новые возможности для компаний: развитие промышленного интернета вещей, интеллектуальной логистики, видеонаблюдения и видеоаналитики, беспилотных решений, AR/VR-сервисов, удаленного управления оборудованием и цифровых сервисов с минимальными задержками передачи данных.

Запуск тестирования стал возможен благодаря модернизации ядра сети. Обновленная инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечивать совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию технологии после решения вопросов с частотным спектром.

Индикация 5G активируется автоматически и без дополнительных действий со стороны клиентов. Для корпоративных пользователей это означает возможность уже сейчас проверить готовность устройств сотрудников и корпоративного оборудования к работе в сетях нового поколения. При этом текущие параметры связи — скорость передачи данных и покрытие — остаются без изменений до полноценного запуска технологии.

Для бизнеса особенно важно, что 5G-готовность уже интегрирована в существующую инфраструктуру Билайна и не требует дополнительных затрат на подключение. Это позволяет компаниям заранее адаптировать мобильный парк устройств и цифровые сервисы под будущие сценарии использования сети пятого поколения.

Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, Билайн запускает специальную программу обновления смартфонов по trade-in. Компании смогут выгодно обновить корпоративные устройства сотрудников и подготовить бизнес к переходу на новые стандарты связи.

Максим Зайков, директор по корпоративному бизнесу Билайна:

«Тестирование 5G — это инвестиция в будущее цифровой экономики и готовность наших клиентов к новым технологическим возможностям. Для бизнеса это фундамент для развития сервисов, требующих высокой скорости передачи данных, минимальных задержек и стабильного соединения. Мы последовательно модернизируем инфраструктуру, чтобы запуск 5G в будущем был максимально бесшовным и комфортным для корпоративных и частных клиентов».

