ГК «Маршал» вошел в государственный реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог»

Транспортно-логистическая компания ГК «Маршал» вошла в государственный реестр экспедиторов, который ведется на базе национальной цифровой платформы «ГосЛог». Об этом CNews сообщили представители ГК «Маршал».

Включение в систему подтвердило соответствие компании новым требованиям законодательства и право на ведение транспортно-экспедиционной деятельности в России.

Регистрация в реестре стала одним из ключевых этапов адаптации бизнеса к масштабной реформе отрасли грузоперевозок, стартовавшей в 2026 г. Для получения статуса компания провела комплексную проверку внутренних процессов, документации и действующих процедур на соответствие новым нормативным требованиям.

«Сегодня рынок логистики переходит в новую фазу — с более жесткими требованиями к прозрачности, безопасности и цифровому контролю. Для крупных игроков регистрация в реестре — это уже не формальность, а подтверждение устойчивости бизнеса и готовности работать по единым правилам отрасли», — отметил основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

С 1 марта 2026 г. в России вступил в силу Федеральный закон №140-ФЗ, предусматривающий создание единого государственного реестра экспедиторов. Оператором системы назначен Ространснадзор, а сама цифровая инфраструктура развернута на платформе «ГосЛог». Согласно новым правилам, легально осуществлять экспедиторскую деятельность смогут только компании и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр.

Цифровизация

Участники рынка, которые уже работали до вступления закона в силу, должны были подать уведомление о своей деятельности в течение 60 дней. Для новых компаний регистрация обязательна еще до начала оказания услуг. Отсутствие в реестре может повлечь серьезные последствия: штрафы для юридических лиц достигают 300 тыс. руб., а при повторных нарушениях — до 1 млн руб.

Новые требования существенно меняют подход к организации логистических процессов. Закон вводит обязательную проверку грузов перед отправкой, контроль соответствия заявленных характеристик фактическим параметрам перевозки, а также требования к хранению информации о клиентах и перевозках. Экспедиторы обязаны сохранять данные не менее трех лет на российских серверах и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

