ГК Softline и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технической экспертизы

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-экосистема «Лукоморье» договорились о сотрудничестве в сфере технической экспертизы. В рамках новых договоренностей комплексный аутсорсинг центр «Софтлайн Коннект» (ГК Softline) будет обеспечивать техническую поддержку продуктов «Лукоморья». Об этом CNews сообщил представитель Softline.

ИТ-экосистема «Лукоморье» («РТК ИТ плюс», входит в «Ростелеком») разрабатывает цифровые продукты для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью. В состав экосистемы входят 18 решений, в том числе no-code-платформа, собственная ESM-система, а также инструменты для полного цикла разработки и управления проектами. Все продукты компании интегрированы с технологиями искусственного интеллекта.

Техническая поддержка продуктов «Лукоморья» будет организована «Софтлайн Коннект» по модели 24/7 с выделением первой и второй линий. Такой подход позволит усилить операционную модель поддержки экосистемы «Лукоморье»: «Софтлайн Коннект» обеспечит высокий уровень сервиса, благодаря отраслевой экспертизе, налаженным процессам и технологической инфраструктуре.

«Партнерство с “Лукоморьем” подтверждает компетенции “Софтлайн Коннект” в поддержке сложных экосистем и роль надежного партнера для российских ИТ-вендоров. Передав нам поддержку своих продуктов, “Лукоморье” сократит время реакции на инциденты и запросы пользователей и повысит качество сервиса для конечных пользователей», – сказал Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Передавая поддержку команде “Софтлайн Коннект”, мы усиливаем сразу два направления: собственную продуктовую экспертизу и качество клиентского сервиса. Мы как вендор сможем сосредоточиться на создании и развитии продуктов, а наши клиенты – получить сильную экспертную поддержку и сервис, выстроенный по лучшим отраслевым практикам ГК Softline», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

