ГК Softline и ПИМУ договорились о сотрудничестве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) договорились о сотрудничестве в сфере развития образовательного и инновационного взаимодействия. Партнерство позволит сформировать комплексное предложение для школ с медицинским профилем: доступ к платформе с образовательными курсами и оборудование для лабораторий. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Документ закрепляет намерения сторон обмениваться знаниями, совместно разрабатывать образовательные программы и вести научно-исследовательскую работу. Вуз предоставит доступ к платформе «Будущий врач» с курсами для учащихся старших классов и студентов колледжей. ГК Softline, в свою очередь, готова оснастить учебные классы оборудованием: робототехническими комплексами для химических экспериментов, цифровыми лабораториями по физиологии и химии, наборами для занятий по основам безопасности. Единый пакет решений планируется предлагать школам с медицинским уклоном – в 2027 г. для таких учреждений предусмотрены субсидии на закупку оборудования. Экспертиза команды Softline охватывает направления информационной безопасности, облачных технологий, искусственного интеллекта, управления продуктом и ИТ-инфраструктурой.

«Для нас важно, что партнерство с ПИМУ позволяет объединить образовательный контент и техническое оснащение в единое решение. Платформа “Будущий врач” и лабораторное оборудование от Softline образуют тиражируемый комплект. Как ИТ-партнер, мы помогаем оценить риски, выбрать архитектуру комплекса и организовать внедрение без сложных доработок. Школы получают готовый продукт, который соответствует условиям субсидий и легко масштабируется по регионам. В итоге техническая часть разворачивается быстро, а педагоги смогут сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на технические нюансы», – сказал Эдуард Коваленко, заместитель директора регионального бизнеса ГК Softline.

«Образовательные организации сегодня испытывают реальный дефицит – не просто оборудования или контента, а целостной среды, в которой школьник может осознанно выстроить путь в профессию. Именно это делает платформа “Будущий врач”: она объединяет верифицированные образовательные треки медицинских вузов страны и открывает их любой школе – независимо от региона и ресурсов. Партнерство с технологическим холдингом добавляет к этому практическое измерение: современные лаборатории, цифровые инструменты, реальный эксперимент. Но за всей этой инфраструктурой стоит не цифровизация ради цифровизации, а конкретный ребенок. Главное – создать среду, в которой каждый ребенок получает возможность раскрыть свой потенциал, а система своевременно выявляет и поддерживает таланты, способные в будущем стать основой технологического суверенитета страны – в медицине, биотехнологиях, науке о данных и в смежных областях», – сказала Людмила Белова, и. о. проректора по ИТ, ПИМУ.

