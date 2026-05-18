Группа компаний «Нацпроектстрой» автоматизировала обучение на базе Neon HRM

Российский строительный холдинг Нацпроектстрой запустил программу «Школа мастера» для обучения линейных руководителей — мастеров, старших мастеров и прорабов. Проект реализован на базе модуля «Обучение» платформы Neon HRM. Об этом CNews сообщили представители Neon HRM.

В пилотном проекте участвуют все мастера и производители работ компании ООО «Трансстроймеханизация», входящей в группу компаний. Программа сфокусирована на навыках, необходимых мастерам в ежедневной работе на строительных объектах. Обучающий контент в компании разработали самостоятельно с привлечением профильных экспертов — главных инженеров, геодезистов, инженеров-проектировщиков. В программу вошли темы по работе с документацией и чертежами, планированию, организации строительных работ, эксплуатации техники и инструментов, материально-техническому обеспечению, управлению качеством, обеспечением соблюдения охраны труда, взаимодействию с персоналом и ведению проектной отчетности. Помимо теоретического материала, в обучение входят промежуточные, итоговые тесты и практическая часть.

Назначение курсов, допуск к следующим модулям и проверка знаний сотрудников полностью автоматизированы в Neon HRM, что позволяет управлять проектом с минимальными организационными затратами. Сотрудники могут проходить обучение из любой точки страны, с любого устройства и в удобное для них время. В итоге средняя оценка обучения по итогам обратной связи — 4,5 из 5.

Сотрудники работают по всей стране и не имеют стационарных рабочих мест. Запуск «Школы мастера» на базе Neon HRM позволил решить проблему удаленности. Пилотный этап программы стартовал в ноябре 2025 г. и продлится до мая 2026 г. После завершения проекта обучение планируют масштабировать на остальные компании холдинга.

«Для компании важно не только обучать сотрудников, но и формировать собственную корпоративную экспертизу, систематизировать накопленные знания и передавать лучшие практики внутри холдинга. «Школа мастера» стала одним из ключевых шагов в этом направлении, программа объединила опыт профильных экспертов компании и практические задачи строительных объектов в единую систему обучения, доступную сотрудникам по всей стране через LMS. Мы видим интерес со стороны коллег и планируем дальнейшее развитие образовательных решений», — сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Нацпроектстрой».

«Системное обучение персонала — сложная задача, особенно для такого масштабного холдинга, как «Нацпроектстрой». При этом от квалификации мастеров напрямую зависит реализация крупнейших инфраструктурных проектов страны. Мы рады, что наше решение Neon HRM помогло коллегам запустить удобное и качественное обучение персонала», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.