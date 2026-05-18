Приближая цифровой суверенитет: «Техновейв» объединит ключевые производственные активы «Ростелекома»

«Ростелеком» приступил к формированию единого производственного холдинга на базе дочерней компании «Техновейв». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Техновейв» объединит производителей телекоммуникационного оборудования операторского класса, в том числе для критической информационной инфраструктуры, которые входят в группу компаний «Ростелеком». Генеральным директором холдинга, а также вошедшей в него компании «Булат» назначен Александр Логинов, который также продолжит работать вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

В рамках создания холдинга в «Техновейв» внесены доли в уставных капиталах ООО «Булат» (100%), ООО «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ, 100%) и ООО «РТК-Протей» (51%), которые ранее принадлежали другим структурам группы компаний «Ростелеком». Все эти компании выпускают различное телекоммуникационное оборудование для операторов связи и дата-центров, корпоративных и частных клиентов.

«Техновейв» объединит всех участников процесса создания оборудования и ПО для сетей мобильной связи: «Булат» занимается разработкой и инжинирингом отечественных базовых станций мобильной связи 2G/4G, а сами базовые станции выпускает РТТ. В настоящее время совместно с мобильным оператором Т2 в эксплуатацию запущено уже около 2 тыс. базовых станций от «Булата» в рамках проекта устранения цифрового неравенства. «РТК-Протей» отвечает за разработку российского ядра мобильной сети 4G.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Последовательное движение к технологическому суверенитету — стратегический выбор "Ростелекома". Мы уже стали заметным производителем отечественного телекоммуникационного оборудования и ПО на наших дочерних компаниях. Теперь настала очередь структурировать наши профильные активы и придать ускорение их развитию благодаря объединению ресурсов, мощностей и экспертизы команд. Возглавить "Техновейв" доверено Александру Логинову, руководителю, который работает в телекоме не один десяток лет и на разных должностях проявил свои лидерские качества. Уверен, что это будет полезный опыт для развития холдинга, когда производителя оборудования возглавил его многолетний заказчик. Мы также заинтересованы в привлечении профессиональных инвесторов и готовы совместно с ними превратить "Техновейв" в ведущего российского вендора».

Помимо базовых станций «Булат» выпускает серверы и системы хранения данных для дата-центров, коммутаторы, маршрутизаторы и оборудование плотного спектрального уплотнения (DWDM) для высокоскоростных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). На собственной производственной линии в Санкт-Петербурге РТТ также собираются роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы, видеокамеры, ТВ-приставки, IP-телефоны и другое абонентское оборудование для корпоративных и частных клиентов.

«РТК-Протей» — совместное предприятие «Ростелекома» и ООО «Научно-технический центр "Протей"», которое создано для реализации особо значимого проекта «Ядро мобильной сети четвертого поколения (4G)» с грантовым финансированием со стороны Российского фонда развития информационных технологий. Первое российское ядро 4G внедрено в коммерческую эксплуатацию в 27 регионах и обслуживает более 10 млн абонентов оператора Т2.

Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор «Техновейва»: «Сегодня мы создаем не просто производственный холдинг, а полноценную российскую технологическую платформу для обеспечения цифровой независимости страны. Мы уже предлагаем отечественные, масштабируемые решения, соответствующие требованиям рынка и государства, таких продуктов обязательно будет становиться больше. Наши приоритеты — создание условий и оборудования для развития современных российских сетей мобильной связи, а также серверов, систем хранения данных и других решений для дата-центров в условиях роста спроса на мощности из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта».

