«Тринити» и «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и системный интегратор, разработчик инфраструктурных решений «Смарт Текнолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис».

Партнерство направлено на совместное внедрение инфраструктурных решений, а также обмен инженерной экспертизой и технологическими практиками. В рамках сотрудничества компании планируют запуск совместных проектов и решений, ориентированных на задачи импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и высоконагруженных корпоративных систем.

«Объединение компетенций — это всегда уникальный опыт для обеих сторон, который в перспективе может перерасти в создание новых совместных решений и принести пользу не только командам партнеров, но и ИТ-сообществу в целом. Мы всегда рады работать с сильными командами российского рынка и уверены, что сотрудничество со «Смарт Текнолоджис» будет успешным и продуктивным для обеих команд», — отметила Татьяна Лысанова, директор по продукту компании «Тринити».

«Для «Смарт Текнолоджис» партнерство с «Тринити» — это возможность обогатить экспертизу в области инфраструктурных решений и серверных технологий для внедрения востребованных отечественных ИТ-продуктов. Сегодня рынок особенно заинтересован в комплексных и совместимых решениях, поэтому сотрудничество технологических компаний становится важным фактором развития отрасли», — сказал Олег Кот, генеральный директор «Смарт Текнолоджис».