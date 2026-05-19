«Алми Партнер» и Ideco заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компании «Алми Партнер» и Ideco договорились о взаимном сотрудничестве в области разработки и интеграции отечественного программного обеспечения с акцентом на совместимость программ для ЭВМ, обмен экспертизой и создание совместных технологических решений.

Соглашение направлено на поддержку импортозамещения, развитие российского ПО, включая обеспечение полной аппаратной, программной и информационной совместимости продуктов компаний для решения сложных задач цифровой трансформации. Договоренности между компаниями предусматривают обмен информацией, участие в совместных проектах, консультирование, передачу материалов и проведение совещаний для выработки конкретных форм взаимодействия, включая тестирование и интеграцию в программные комплексы.

Компании ожидают, что партнерство станет основой для долгосрочного сотрудничества по апробации технологий, публичному продвижению результатов и повышению зрелости отечественных ИТ-решений, с фокусом на практическую пользу для государственных и коммерческих клиентов в сфере информационной безопасности и сетевых инфраструктур.

«Это соглашение позволит нам с Ideco оперативно тестировать совместимость наших продуктов в реальных проектах, поддерживать актуальными данные о технологиях и предлагать клиентам готовые интегрированные решения для замены импортных систем. В результате заказчики получат надежные отечественные комплексы с минимальными затратами на внедрение и обслуживание», – отметил Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«Сотрудничество с "Алми Партнер" поможет нам проверить полную совместимость наших продуктов с их платформами, провести совместные пилоты и подготовить рекомендации по интеграции в корпоративные сети. Это ускорит поставки комплексных решений для клиентов, упростит миграцию на российское ПО и повысит эффективность защиты данных», – сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

