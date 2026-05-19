«Гарда» и Axiom JDK подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») и Axiom JDK (АО «Аксиом») подписали соглашение о партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество в части совместной разработки и внедрения технологий по кибербезопасности.

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия по ключевым направлениям, связанным с созданием и внедрением инновационных технологий кибербезопасности, повышением эффективности проектов в сфере защиты информации, а также развитием научно-технического сотрудничества. Стороны намерены обмениваться знаниями и практическим опытом, содействовать разработке, тестированию и применению решений и оборудования в области информационной безопасности.

Дополнительно партнерство предполагает организацию совместных конференций, семинаров и презентаций, подготовку научных и аналитических материалов, а также реализацию исследовательских и прикладных проектов в сфере информационной безопасности.

«Сегодня кибербезопасность становится неотъемлемой частью устойчивого развития бизнеса и государства. Для эффективного ответа на современные вызовы необходима кооперация сильных технологических партнеров, объединение экспертизы и совместная работа над инновационными решениями. Подписанное соглашение с компанией «Аксиом» создаст дополнительную основу для разработки безопасных решений, позволит ускорить внедрение передовых отечественных технологий и повысить уровень защищенности цифровой инфраструктуры», – сказал Рустэм Хайретдинов, вице-президент компании «Гарда».

«Дополнительное взаимодействие, закрепленное соглашением – возможность объединить компетенции и совместно работать над технологиями, которые будут определять будущее сферы кибербезопасности. Сегодня особенно важно создавать устойчивые механизмы взаимодействия между технологическими компаниями, развивать экспертизу и ускорять внедрение инновационных решений. Уверены, что наше сотрудничество позволит реализовать ряд значимых проектов и внести вклад в повышение уровня информационной безопасности», – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

