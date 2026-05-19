CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Кросстех» и «Норникель» стали партнерами в области киберустойчивости

«Кросстех» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение киберустойчивости горно-металлургической отрасли и развитие лучших практик в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

Формат партнерства предполагает совместную деятельность в области разработки и реализации программ комплексного обеспечения информационной безопасности. Ключевыми приоритетами сотрудничества станут мероприятия по обмену опытом и практическими знаниями по внедрению и работе с ИБ-решениями, обмен данными об актуальных угрозах и средствах противодействия им, совместные киберучения, разработка и развитие совместных проектов и инициатив, направленных на обеспечение комплексной защиты от киберугроз.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Компания «Норникель» – один из ключевых российских индустриальных игроков, от которого зависят и мировые поставки крайне важных для промышленности металлов. Данное партнерство для нас – признание высочайшего уровня компетенций и профессиональный вызов, с которым «Кросстех» намерен успешно справиться», – сказал Лев Фисенко, генеральный директор «Кросстеха».

«В условиях цифровой трансформации мы рассматриваем информационную безопасность как надежный фундамент для защиты данных и стабильного функционирования бизнеса. Партнерство с «Кросстех» позволит нам совместно предупреждать, обнаруживать и отражать киберугрозы, совершенствовать процессы мониторинга и координации действий при инцидентах, обмениваться лучшими практиками и инструментами в сфере ИБ, а также внести существенный вклад в обеспечение информационной безопасности отрасли, повышая ее готовность к растущим угрозам и вызовам», – сказал Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

В России создается единая платформа управления ИТ-сервисами и инфраструктурой

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290