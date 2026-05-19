Нижегородский университет «Неймарк» и разработчик офисного софта «Р7» планируют вести совместные проекты по продвижению ИТ‑решений отечественной разработки

И. о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников и генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве. Основным вектором совместной работы станет продвижение ИТ‑решений российских разработчиков.

«Совместная работа позволит нам усилить практическую составляющую обучения, дать студентам доступ к современным технологиям и вовлечь их в реальные проекты, направленные на развитие отечественных цифровых инструментов и программного обеспечения. Партнерство призвано усилить синергию между академической средой и индустрией, ускорить внедрение инновационных решений и повысить качество подготовки ИТ‑специалистов. Такая концепция соответствует основополагающим принципам обучения в университете», — сказал и. о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников.

Сотрудничество предполагает создание общих рабочих групп, участие представителей обеих организаций в профильных мероприятиях, а также совместное проведение конференций, совещаний и выставок. «Р7» и университет «Неймарк» планируют синхронизовать проекты и инициативы, связанные с развитием цифровых инструментов. Специалисты университета будут участвовать в экспертной работе в рамках инициатив по развитию отечественного программного обеспечения. Компания-разработчик «Р7», в свою очередь, будет делиться своим опытом внедрения софта, участвовать в образовательных и просветительских проектах вуза. Дополнительно университет будет иметь доступ к интерактивным курсам по продуктам «Р7».

«Партнерство с образовательными учреждениями очень важно для нас как с точки зрения потенциального формирования собственного кадрового резерва, так и с точки зрения продвижения российского софта. Университет «Неймарк» — один из ведущих ИТ‑проектов региона в сфере подготовки кадров для цифровой экономики, и я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», — отметил Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».