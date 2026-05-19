«Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ

«Ростелеком» и АНО «Центр беспилотных систем и технологий» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на цифровую трансформацию оборонного сектора — развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта, систем аналитики на основе больших данных и автоматизацию бизнес-процессов на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Совместные инициативы предусматривают поддержку инновационных проектов в области обороны и безопасности, в частности, внедрение ИИ-решений для повышения эффективности производственных и управленческих процессов, запуск пилотных и опытных проектов, а также обеспечение надежной телекоммуникационной инфраструктуры для высокотехнологичных решений, стартапов и инжиниринговых команд.

10 лет российского бэкапа

Екатерина Бурчина, вице-президент-директор по продажам продуктов коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», сказала: «Сегодня технологическая независимость и скорость внедрения цифровых решений становятся ключевыми факторами устойчивости и безопасности государства. Мы видим высокий запрос со стороны предприятий ВПК на современные ИТ-инструменты, способные повысить эффективность производственных процессов, качество управления и скорость принятия решений. Партнерство с „Центром беспилотных систем и технологий“ позволит объединить экспертизу, инфраструктурные возможности и передовые разработки для создания надежной цифровой среды, отвечающей стратегическим задачам оборонной отрасли. Уверены, что совместная работа станет основой для ускоренного внедрения отечественных технологий и укрепления технологического суверенитета страны».

Нина Яныкина, генеральный директор АНО «Центр беспилотных систем и технологий», сказала: «ЦБСТ сфокусирован на беспилотных системах и технологиях — это наша уникальная экспертиза. Резиденты центра уже поставили силовым структурам сотни тысяч изделий: сами дроны, средства связи, системы радиоэлектронной борьбы. Мы координируем внедрение передовых решений для обороны. Теперь выходим на новый уровень: объединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Нам это нужно, чтобы закрывать задачи ВПК и КИИ по трем направлениям: связь, данные, искусственный интеллект. Пока совместные проекты только стартуют, но потенциал конкретный: наши знания об эффективном применении БАС плюс телеком- и ИТ-компетенции „Ростелекома“ дадут реальные цифровые инструменты для оборонной промышленности и охраны объектов КИИ».

