«Салют для бизнеса» и Скала^р договорились создать доверенный ПАК для внедрения ИИ в крупных компаниях

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес), и Скала^р (Группа Rubytech) подписали соглашение о создании совместных импортозамещающих продуктов в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачёв и руководитель Скала^р Виктор Урусов в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР-2026.

Ключевым аспектом партнёрства станет интеграция платформы ГигаЧат Бизнес с Машиной искусственного интеллекта Скала^р — программно-аппаратного комплекса для исполнения и обучения ИИ-моделей.

Появление решения на ПАК Скала^р позволит крупным компаниям и производствам внедрять ИИ-агентов и мультиагентные системы, соответствующие требованиям безопасности, без потери контроля над критичными данными. Компании смогут делегировать ИИ-агентам рутинные этапы бизнес-процессов — от подготовки аналитики и документов до обработки данных и согласований, сохраняя принятие финальных решений за сотрудниками. Партнёрство позволит предложить заказчикам полностью отечественные ИИ-решения для самых сложных отраслей и предприятий.

Компании ставят своей целью предоставить крупному бизнесу и промышленным предприятиям готовый к внедрению «под ключ» продукт, где мощное российское «железо» и софт работают как единый организм, значительно упрощая процессы цифровизации бизнеса. Стороны нацелены на выпуск конкурентоспособных продуктов, способных заменить зарубежные аналоги в корпоративном сегменте.

Решения сторон позволят не только автоматизировать отдельные задачи, но и выстраивать масштабируемую среду совместной работы сотрудников и ИИ-агентов с подключением корпоративных систем, регламентов и инструментов в едином защищённом контуре. Это даст бизнесу возможность быстрее внедрять ИИ в реальные процессы и получать измеримый эффект от автоматизации.

Объединение усилий этих двух игроков создаёт важнейший центр компетенций в области промышленного ИИ. В то время как одна сторона привносит компетенции в области высоконагруженной ИТ-инфраструктуры и вычислительных мощностей для ИИ, вторая — экспертизу в коммерциализации ИИ-решений, создании ИИ-агентов и внедрении инструментов для совместной работы человека и искусственного интеллекта.

«Сотрудничество с «Салют для Бизнеса» открывает новые горизонты для развития нашей Машины искусственного интеллекта Скала^р МИИ. Мы создавали её как промышленный ПАК для исполнения и обучения ИИ-моделей — с теми же требованиями к надёжности и управляемости, которые крупный бизнес предъявляет к своей критической инфраструктуре. В связке с решением GigaChatEnterprise мы решаем для заказчика весь спектр задач: от вычислительной платформы до готовых мультиагентных сценариев в защищённом контуре. Для рынка это означает переход от экспериментов с ИИ к его промышленной эксплуатации на полностью отечественном стеке», – отметил руководитель Скала^р (Группа Rubytech) Виктор Урусов.

«Синергия нашей экспертизы в области генеративных нейросетей и продуктовой линейки Скала^р создаёт уникальную основу для масштабирования ИИ-решений. Подписание этого соглашения — важный шаг на пути к формированию комплексного технологического центра, способного обеспечить российский рынок по-настоящему эффективными и защищёнными продуктами на стыке ИИ и промышленности. Мы видим высокий запрос бизнеса на наш продукт, который позволит не просто запускать отдельных ИИ-агентов, а встраивать их в ежедневные процессы компаний, ускоряя подготовку решений, работу с документами и взаимодействие между подразделениями», – сказал генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачёв.

