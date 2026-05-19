SkillStaff выяснила, какие вузы заканчивают российские ИТ-специалисты

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала более 18 тыс. резюме ИТ-специалистов — индивидуальных предпринимателей, самозанятых и проектных специалистов — и обновила рейтинг вузов России, выпускники которых зарегистрированы на платформе. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Топ-10 вузов

По данным SkillStaff, большая часть ИТ-специалистов (83%) имеет высшее образование — на 4% больше, чем годом ранее. Доля специалистов со средним специальным образованием осталась без изменений и составила 5%. Кроме того, 8% айтишников дополнительно проходили обучение на курсах и в онлайн-школах; среди самых популярных платформ — GeekBrains, OTUS, Skillbox, «Яндекс Практикум» и Stepik.

Как показало исследование, больше всего специалистов на платформе окончили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — годом ранее он занимал третью строчку рейтинга. На второй и третьей позициях расположились Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Южный федеральный университет. Четвертую и пятую строчки заняли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Кроме пятерки лидеров, в топ-10 вошли ведущие вузы из разных регионов страны — среди них Университет ИТМО, Московский физико-технический институт, Донской государственный технический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Доля женщин в ИТ второй год подряд остается на уровне 14%. Среди вузов, где чаще учились женщины-айтишницы, в этом году лидируют Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ им. М. В. Ломоносова — в отличие от прошлого года, когда первенство держали НИУ «Высшая школа экономики» и Южный федеральный университет.

Специализации

Востребованные специализации на SkillStaff в 2026 г. в целом сохранили структуру прошлого года: в тройке лидеров по-прежнему Java-разработчики, системные аналитики и ручные тестировщики. При этом состав пятерки обновился: позиции Frontend- и React-разработчиков заняли автотестировщики и Python-разработчики.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Среди специалистов, работающих как ИП, наиболее распространенными оказались специализации Java-разработчиков — они сохранили первое место, — а системные аналитики поднялись на вторую строчку, сместив Frontend-разработчиков. У самозанятых несколько иной профиль: в тройке Frontend-разработчики, Python-разработчики и специалисты по ручному тестированию.

Навыки

Анализ профилей выявил, какие ключевые компетенции чаще всего указывают ИТ-специалисты. В 2026 г. в топе оказались знание системы контроля версий Git, владение Docker и SQL. Четвертую и пятую позиции заняли знание принципов REST и языка программирования Java.

Для специалистов, зарегистрированных как ИП и самозанятые, этот список остается практически неизменным с прошлого года: в резюме они подчеркивают владение Git, Docker и SQL. При этом у самозанятых в число дополнительных компетенций входит PostgreSQL, а у ИП — работа с системой Jira.

