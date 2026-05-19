Yadro и K2 Cloud подписали меморандум о технологическом партнерстве

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и облачный провайдер «K2 Cloud» объявили о подписании меморандума о долгосрочном технологическом партнерстве. Партнерство нацелено на развитие облачных сервисов для организаций с повышенными требованиями к защите данных — от госструктур до финансового сектора и здравоохранения — получать надежные, масштабируемые сервисы в соответствии с требованиями регуляторов.

Стороны планируют провести анализ рынка облачных сервисов, соответствующих требованиям ФСТЭК для обработки персональных данных и бизнес-критичных систем, а также изучить востребованность сервиса аренды GPU-ресурсов на базе ИИ-сервера Yadro G4208P G3.

В рамках сотрудничества Yadro предоставит доступ к своим серверам, системам хранения данных и другому оборудованию для тестирования и интеграции с платформой K2 Cloud, а также обеспечит техническую поддержку и обучение инженеров партнера. K2 Cloud, в свою очередь, организует тестирование решений Yadro в своей инфраструктуре и проработает с Yadro возможности адаптации решений под требования инфраструктуры и сервисов K2 Cloud. Стороны также планируют проводить технические воркшопы, хакатоны и обмен экспертизой для разработки новых облачных сервисов для корпоративного и государственного секторов.

«Yadro создает высокотехнологичные инновационные инфраструктурные продукты, отвечающие высоким требованиям cloud-провайдеров к надежности, безопасности, быстрой масштабируемости и высочайшему уровню сервисной поддержки. Подписание меморандума о технологическом партнерстве с K2 Cloud — закономерный шаг для развития российского рынка облачных сервисов. В партнерстве мы сможем не только обеспечить заказчиков базовыми сервисами на привычно высоком уровне качества, но и ускорить развитие новых направлений, включая запуск и масштабирование ИИ-нагрузок в облачной среде», — сказала Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro.

«Объединение экспертизы K2 Cloud и технологических решений Yadro позволит нам выйти на новый уровень качества сервиса и работать с более широким кругом заказчиков — от крупного бизнеса до государственных структур с высокими требованиями к безопасности и надёжности инфраструктуры. Мы уверены, что запланированные инициативы, включая анализ рынка и тестирование GPU-платформ, позволят предложить клиентам еще более надежные и производительные облачные сервисы, укрепляя технологический суверенитет российского ИТ-сектора», — сказал Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.