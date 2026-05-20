Будущие инженеры научатся решать отраслевые задачи на базе ПО «Группы Астра»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят ресурсы для практической подготовки студентов ИТ-направлений в работе с российским системным ПО, в частности с программными продуктами «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты «Астра Академии» будут преподавать профильные дисциплины в НИУ ВШЭ, а также участвовать в разработке и актуализации образовательных программ. У студентов появится возможность официально трудоустроиться в период практики. Стороны профинансируют их обучение по программам высшего образования для топ-специалистов в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в рамках федеральных проектов на базе Аналитического центра при Правительстве России. Университет, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для занятий и допуска сотрудников «Группы Астра» к преподаванию.

«Группа Астра» — признанный лидер в разработке программного обеспечения и средств защиты информации, задающий высокие стандарты качества и надежности продукции. В свою очередь, МИЭМ – один из ведущих в стране образовательных центров для подготовки специалистов, готовых обслуживать такие продукты и создавать новые технологии. С обеих сторон накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия бизнеса и высшего образования. В планах — комплексная коллаборация, касающаяся образования, научно-исследовательских проектов, организации инженерной практики для студентов, обмена опытом и экспертизой», — отметил Дмитрий Коваленко, проректор НИУ ВШЭ.

«Наши образовательные программы помогают выпускать специалистов, которые успешно решают задачи российской экономики. Сотрудничество с НИУ ВШЭ даст нам возможность системно подойти к подготовке таких кадров — от обновления учебных планов и академической теории до практики в реальных проектах. В этом, я считаю, и заключается настоящая синергия науки и бизнеса», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».