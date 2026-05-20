CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Будущие инженеры научатся решать отраслевые задачи на базе ПО «Группы Астра»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят ресурсы для практической подготовки студентов ИТ-направлений в работе с российским системным ПО, в частности с программными продуктами «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты «Астра Академии» будут преподавать профильные дисциплины в НИУ ВШЭ, а также участвовать в разработке и актуализации образовательных программ. У студентов появится возможность официально трудоустроиться в период практики. Стороны профинансируют их обучение по программам высшего образования для топ-специалистов в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в рамках федеральных проектов на базе Аналитического центра при Правительстве России. Университет, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для занятий и допуска сотрудников «Группы Астра» к преподаванию.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Группа Астра» — признанный лидер в разработке программного обеспечения и средств защиты информации, задающий высокие стандарты качества и надежности продукции. В свою очередь, МИЭМ – один из ведущих в стране образовательных центров для подготовки специалистов, готовых обслуживать такие продукты и создавать новые технологии. С обеих сторон накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия бизнеса и высшего образования. В планах — комплексная коллаборация, касающаяся образования, научно-исследовательских проектов, организации инженерной практики для студентов, обмена опытом и экспертизой», — отметил Дмитрий Коваленко, проректор НИУ ВШЭ.

«Наши образовательные программы помогают выпускать специалистов, которые успешно решают задачи российской экономики. Сотрудничество с НИУ ВШЭ даст нам возможность системно подойти к подготовке таких кадров — от обновления учебных планов и академической теории до практики в реальных проектах. В этом, я считаю, и заключается настоящая синергия науки и бизнеса», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Розовые очки вдребезги. Принудительное внедрение ИИ довело продавца знаменитой пиццы до убытка больше $100 млн и ввергло его в финансовую яму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290