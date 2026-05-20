«Галактика» и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве

Российские вендоры «Галактика», разработчик ERP-, EAM-, MES- и HR-систем, и «Форсайт», создатель высокопроизводительных платформ для бизнес-аналитики и мобильных решений, объявили о стратегическом партнёрстве. Компании предложат рынку комплексное решение, которое одновременно закрывает задачи управления ресурсами предприятия и расширенного бизнес-анализа с мощными возможностями построения отчетности, прогнозирования и управления финансовыми показателями.

Объединение компетенций позволит предлагать заказчикам готовую связку: управленческий учёт, планирование, кадры, ремонты и производство на базе ERP-системы «Галактика» — и аналитическую и регламентированную отчётность, дашборды, прогнозные модели, планирование, бюджетирование и консолидацию на базе решений «Форсайт».

«Мы видим высокий спрос на аналитику прямо внутри контура управления предприятием, а также интегрированное планирование и бюджетирование. Совместно с «Форсайт» мы закрываем этот запрос без необходимости заказчику самостоятельно интегрировать разные типы систем. Наше партнёрство — это готовый путь от оперативного учёта к стратегическим бизнес-решениям», — сказал Алексей Телков, генеральный директор компании «Галактика».

«Сотрудничество с „Галактикой“ позволяет создать на полностью российских технологиях единый контур управления корпоративного уровня: ERP + EPM/CPM. Наша цель — дать заказчикам из промышленности, энергетики и транспорта не просто отчёты, а эффективный инструмент для управления финансами и принятия решений, способный быстро обрабатывать большие объёмы данных. Успешный пилот в нефтегазе подтверждает преимущества единого решения», — отметил Владимир Комов, генеральный директор «Форсайт».

