ГК InfoWatch и «Атомдата-Интеграция» заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и компания «Атомдата-Интеграция» заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Атомдата-Интеграция» Александр Сапожников и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Соглашение закрепило намерения сторон развивать совместные проекты в области импортозамещения и создания защищенной ИТ-инфраструктуры в России. Компании планируют объединить экспертизу и технологические компетенции для разработки и внедрения решений, направленных на повышение уровня информационной безопасности, устойчивости цифровых сервисов и независимости от зарубежных технологий. В числе приоритетных направлений сотрудничества — создание доверенной цифровой среды, защита данных, развитие отечественных программных продуктов, а также участие в совместных инициативах, ориентированных на государственный и корпоративный сектор.

«Соглашение с "Атомдата-Интеграция" — важный шаг в нашей долгосрочной работе с атомной отраслью. Отечественная атомная промышленность обладает уникальными компетенциями в ИТ и ИБ, которую мы рады обогатить своей экспертизой. Сотрудничество с отраслевым интегратором поможет нам глубже понимать запросы предприятий и предлагать решения, адаптированные под нужды атомной отрасли с учетом ее специфики и высоких требований к безопасности», – сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.