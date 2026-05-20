«ICL Техно» выпустит устройство на базе доверенной ОС «Аврора»

Российский производитель вычислительной техники «ICL Техно» и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик технологической платформы «Аврора», подписали соглашение о сотрудничестве.

«ICL Техно» планирует выпустить планшет на базе доверенной операционной системы «Аврора» для корпоративного использования, ориентированный на офисных и банковских сотрудников, а также для образовательных организаций.

Работы по портированию ОС «Аврора» на устройство запланированы на 2026 г. и будут выполняться компанией «ICL Техно» с использованием производственной инфраструктуры и процессов разработчика ОС в рамках программы, запущенной «Открытой мобильной платформой» при поддержке Минпромторга России в 2022 г.

Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес сказал: «Сотрудничество с «ICL Техно» позволит удовлетворить растущий спрос на отечественные мобильные решения на базе доверенной операционной системы «Аврора». Пользователи получат передовые и функциональные устройства, отвечающие всем современным требованиям».

Генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов отметил: «Партнерство с «Открытой мобильной платформой» позволит нам обеспечить отечественных пользователей мобильными устройствами, полностью соответствующими актуальным требованиям безопасности и функциональности».

ОС «Аврора» – это современная отечественная операционная система для широкого спектра устройств, предназначенная для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Операционная система имеет сертификацию ФСТЭК (А4/УД4) и ФСБ России (АК3/КС3), что подтверждает возможность ее использования на объектах критической информационной инфраструктуры и в других значимых информационных системах. Устройства с сертифицированной версией операционной системы «Аврора» полностью соответствуют требованиям и мерам защиты приказа ФСТЭК России №117.

