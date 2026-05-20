«Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики

Руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и президент Naumen Игорь Кириченко подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает разработку и внедрение системы управления ИТ‑активами на базе продукта Naumen ITAM.

Совместный проект направлен на оптимизацию управления ИТ-активами в энергетике и решение задач по автоматизации учета активов, управлению их жизненным циклом, прогнозированию эксплуатационных затрат и усилению контроля использования. Применение принципов ITAM позволит компаниям группы «Интер РАО» оптимизировать затраты на ИТ-активы, обеспечить соответствие требованиям регуляторов к их учету, повысить эффективность инвестиций в ИТ-инфраструктуру.

«Группа «Интер РАО» использует в своей работе широкий спектр отечественных ИТ-решений и стремится к расширению технологических партнерств с лидерами российской ИТ-отрасли. Сотрудничество с компанией Naumen позволит нам усилить экспертизу в области управления ИТ-активами и совместно создать инновационную ITAM-систему, которая, с учетом потребностей энергетики в цифровизации и импортозамещении, может стать отраслевым стандартом», – сказал руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей.

«Мы рады партнерству с «Интер РАО» — лидером энергетического сектора. Решение Naumen ITAM обеспечит централизованный учет и контроль ИТ-активов, упростит процессы управления и значительно повысит прозрачность расходов на ИТ. Благодаря этому проекту мы сможем создать основу для управляемой цифровой трансформации и повышения операционной эффективности, что в свою очередь позволит «Интер РАО» оптимизировать свои ресурсы и сосредоточиться на стратегических задачах. В условиях быстро меняющегося рынка и растущих требований к безопасности и надежности, такие инициативы становятся особенно актуальными», — отметил президент Naumen Игорь Кириченко.