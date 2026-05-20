ИТ-экосистема «Лукоморье» и «itSMF Россия» расширяют сотрудничество в области развития РИТМ

ИТ-экосистема «Лукоморье» и ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ сервис-менеджмент форум» («itSMF Россия») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию рациональной ИТ-методологии (РИТМ).

Сотрудничество предусматривает развитие долгосрочного взаимодействия сторон в области популяризации современных подходов к управлению ИТ, обмена экспертизой, совместного проведения мероприятий и информационной поддержки профессионального сообщества.

ИТ-экосистема «Лукоморье» не первый год является партнером ассоциации itSMF и активно участвует в развитии РИТМ — рациональной ИТ-методологии, направленной на создание единой связанной модели управления ИТ и описание всех процессов управления ИТ в рамках этой модели. Подход РИТМ позволяет переводить накопленный опыт и неформальные знания команд в структурированные процессы, которые можно воспроизводить, масштабировать и автоматизировать. Концепция “doc-as-code” предполагает описание процессов как управляемых и изменяемых моделей — аналогично программному коду. Эксперты «Лукоморья» принимают участие в развитии и совершенствовании методологии, включая подготовку методических материалов и практических рекомендаций.

«Мы рады расширению сотрудничества с ассоциацией itSMF России. Команда “Лукоморья” обладает глубокой экспертизой в области ITSM-подходов и процессного управления ИТ. Для нас важно развивать собственные решения в соответствии с актуальными тенденциями рынка, а также участвовать в развитии современных ИТ-практик и способствовать распространению профессиональных знаний в отрасли», — сказал Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Методология РИТМ помогает организациям выстраивать целостную и управляемую систему ИТ-процессов, повышать прозрачность и эффективность работы ИТ-команд. Мы рады, что к развитию и практическому применению методологии присоединяются такие крупные игроки рынка как “Лукоморье”. Конечно, это позволяет не только усиливать экспертное сообщество, но и ускорять внедрение современных подходов к управлению ИТ в российских компаниях», — сказал Всеволод Шадрин, председатель «ИТ сервис-менеджмент форума».