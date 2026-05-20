ITKey и ГК Softline договорились о сотрудничестве

ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, и ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, договорились о сотрудничестве в области продвижения и реализации решений и услуг для корпоративных заказчиков. Компании планируют развивать партнерство вокруг услуг «Премьер Сервисов» Softline, а также продуктов ITKey – облачной платформы KeyStack, платформы виртуализации KeyVirt и ИИ-решений для построения частных, публичных и гибридных облаков.

Ключевым направлением станет объединение экспертизы ГК Softline в области консультационных и технических сервисов с инфраструктурными решениями ITKey. Услуги «Премьер Сервисов» направлены на повышение стабильности, производительности и безопасности ИТ-инфраструктуры заказчиков, а продукты ITKey позволяют создавать масштабируемые облачные и виртуализационные среды для крупных компаний. Партнерство откроет заказчикам дополнительные возможности для модернизации инфраструктуры, повышения отказоустойчивости и безопасности ИТ-ландшафта, а также ускоренного внедрения импортонезависимых решений.

«Корпоративные заказчики сегодня ожидают от технологических партнеров не отдельных продуктов, а комплексных решений, которые помогают развивать ИТ-инфраструктуру устойчиво, безопасно и с учетом долгосрочных задач бизнеса. Сотрудничество с ITKey позволит расширить возможности «Премьер Сервисов» и усилить нашу экспертизу в проектах, связанных с облачными платформами, виртуализацией и AI-инфраструктурой. Мы видим высокий потенциал в объединении компетенций Softline и ITKey для реализации масштабных проектов у крупных российских заказчиков», – отметил Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений группы компаний Softline.

«Для ITKey соглашение с ГК Softline – важный шаг в развитии партнерской экосистемы вокруг KeyStack, KeyVirt и AI-продуктов компании. Мы заинтересованы в том, чтобы заказчики получали не только надежную технологическую основу для построения частных, публичных и гибридных облаков, но и комплексную экспертизу по развитию, сопровождению и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры. Совместно с ГК Softline мы сможем предложить рынку более широкий набор решений и сервисов для крупных компаний, которые переходят к зрелой модели управления цифровой инфраструктурой», – сказал Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

В планах компаний сформировать масштабируемую партнерскую модель, которая объединит сервисную экспертизу ГК Softline и технологический портфель ITKey в едином предложении для корпоративного рынка. Услуги «Премьер Сервисов» будут продвигаться через канал ITKey, а продукты и сервисы ITKey – через канал Softline, что позволит расширить доступ заказчиков к комплексным решениям для развития, защиты и модернизации ИТ-инфраструктуры. Для реализации этой модели стороны планируют определить ответственные команды, согласовать коммерческие и технические параметры взаимодействия, а также запустить совместную работу с рынком, включая экспертные сессии, демонстрации решений и технологические консультации для крупных корпоративных клиентов.