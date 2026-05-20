«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и российский разработчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон расширять совместную работу в проектах по построению инфраструктуры виртуальных рабочих мест и безопасного доступа для крупных российских компаний на базе решений Termidesk VDI и Termidesk Connect.

«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» имеют успешный опыт совместных проектов по организации виртуальных рабочих мест и удаленного доступа с повышенными требованиями к безопасности и доступности. Сегодня российские компании находятся в процессе массового перехода от зарубежных VDI платформ и контроллеров доступа к отечественным решениям. От продуктов этого класса ожидают высокой устойчивости к сбоям, масштабируемости, встроенных механизмов безопасности и удобства эксплуатации. На этом фоне конструктивный диалог между вендором и интегратором поможет снизить риски и обеспечить более предсказуемый результат по срокам, стоимости и качеству.

В рамках сотрудничества «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» планируют увеличивать число совместных проектов и масштабировать внедрения Termidesk VDI и Termidesk Connect в крупных инфраструктурах. Стороны намерены развивать функциональность продуктов с учетом запросов корпоративных заказчиков, а также углублять технологическое партнерство за счет обмена экспертизой и развития новых сценариев.

«Сотрудничество с «Увеон» позволяет объединить зрелую технологическую платформу и практический опыт ее внедрения в инфраструктуры различного масштаба, чтобы предлагать бизнесу надежную и безопасную среду для работы с корпоративными приложениями и данными. Усиливая экспертизу друг друга, мы сможем быстрее выводить на рынок новые сценарии использования и вместе развивать продукт с опорой на запросы российских компаний», — отметил руководитель практики виртуализации, контейнеризации и частных облаков «К2Тех» Василий Демидов.

«Наше партнёрство с «К2Тех» — это ответ на массовый спрос со стороны крупного бизнеса на безопасную и масштабируемую инфраструктуру виртуальных рабочих мест. Объединив Termidesk с экспертизой интегратора, мы обеспечиваем клиентам плавный переход с иностранных платформ Citrix и VMware, а также гарантируем высокую доступность сервисов», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».