«Корус Консалтинг»: пищевой бизнес инвестирует в ИТ – 78% хотят больше производительности, но главный барьер не деньги, а кадры

Согласно опросу ГК «Корус Консалтинг» российские предприятия пищевой промышленности делают ставку на рост производительности труда и снижение операционных затрат, а также ускорение производственного цикла с помощью цифровых инструментов. При этом большинство игроков видит основным барьером для цифровизации не финансовые сложности (о сокращении инвестиций в ИТ сообщили только 7% респондентов), а нехватку профессиональных кадров. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В опросе приняло участие более 60 компаний из различных сегментов отрасли: производство и переработка мяса (39%), производство и переработка сельскохозяйственных культур (25%), производство молочной продукции (11%), кондитерских изделий (11%), а также напитков, хлебобулочных изделий и бакалейных смесей — по 4%. Участники опроса — предприятия с годовой выручкой более 10 млрд руб. (39%), малые компании с выручкой до 1 млрд руб. (25%) и средний бизнес с доходом от 1 до 10 млрд руб. (36%).

54% респондентов указывают, что у них автоматизированы только ключевые производственные и бизнес-процессы, у 25% оцифровано большинство рабочих процессов, а у 21% компаний большинство процедур осуществляется в ручном режиме. Уровень автоматизации напрямую связан с размером компании: если у 57% компаний с выручкой более 10 млрд руб. автоматизировано большинство операций, то 83% предприятий с выручкой менее 1 млрд руб. указали, что многие рабочие процессы строятся на ручном управлении.

У большинства респондентов автоматизированы бухгалтерский и финансовый учет (82%), маркировка продукции (50%) и документооборот (46%). Однако 50% опрошенных не использует ПО для автоматизации складской логистики (WMS), 54% не пользуются софтом для сбора, обработки и визуализации данных (BI) и 60% рассказали, что вообще не применяют ИИ-инструменты.

«Низкая активность использования ИИ-инструментов и BI-систем характерна в основном либо для небольших предприятий, либо для компаний, которые не имеют опыта работы с составе международных пищевых холдингов — еще несколько лет назад у последних было больше возможностей с точки зрения использования зарубежных BI-решений и формирования культуры работы с данными. Однако большинство игроков сейчас понимают важность корректной работы с данными, аналитикой и ИИ. Полагаю, что этот тренд будет только нарастать и в ближайшие годы неравенство с точки зрения работы с данными и ИИ будет сглаживаться», — сказал Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

«Во многих компаниях складские процессы по-прежнему строятся на ручном управлении, особенно если речь идет о небольших производствах. Кроме того, пищевая промышленность остается очень чувствительной к любым сбоям: здесь важно поддерживать бесперебойную работу, учитывая ограниченные сроки годности товара и необходимость обеспечивать прослеживаемость продукции. Внедрение WMS требует перестройки логистических процессов, поэтому компании обычно подходят к таким изменениям осторожно и внедряют цифровые инструменты постепенно. При этом в ближайшие годы тренд будет меняться — прежде всего из-за дефицита персонала, усиления требований к прослеживаемости продукции и необходимости поддерживать эффективность логистических процессов», — сказал Антон Окин, руководитель направления WMS ГК «Корус Консалтинг».

Отдельный тренд — необходимость обновления ERP-решений. Четверть предприятий продолжают использовать западные учетные системы, которые после ухода зарубежных вендоров стало сложнее поддерживать и развивать. Самописные решения есть у 17% — это усиливает зависимость бизнеса от внутренних ИТ-команд. Почти половина респондентов использует решения на базе «1С» (48%), при этом около 20% опрошенных компаний по-прежнему работают на 1С:УПП, и на фоне завершения поддержки этой системы компании могут столкнуться с рисками стабильности учета.

«Для отрасли обновление ERP становится вопросом устойчивости бизнеса: пищевым предприятиям важно точно управлять себестоимостью, прослеживаемостью партий, сроками годности, качеством продукции, выполнять требования регулятора и при этом обеспечивать бесперебойные отгрузки. Без современного ERP-контура эти задачи все сложнее решать в ручном режиме или на устаревших системах: растут операционные риски и усложняется принятие управленческих решений», — сказала Ольга Семенская, директор департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг».

Главные эффекты от цифровизации, которые ожидают компании-производители — это рост производительности труда и снижение операционных затрат (78%), а также ускорение производственного цикла (67%). Стоит отметить, что основными барьерами для цифровизации 57% респонденты называют не финансовые проблемы, а нехватку профессиональных кадров, а лишь затем — сложность обоснования вложений в ИТ (50%) и нехватку инвестиций (32%).

У 64% компаний пищевой промышленности в 2025 году объем инвестиций в ИТ не изменился, у 18% рост инвестиций составил до 10%, а у 11% — более 10%. О сокращении инвестиций в ИТ сообщили только 7% респондентов. ИТ-стратегия на 2026 г. большинства компаний связана с внедрением цифровых решений для роста бизнеса (54%), поддержкой существующих ИТ-систем (39%) и оптимизацией затрат с помощью ИТ (35%). В качестве приоритетных направлений цифровизации на ближайшие несколько лет предприятия выделяют управление производством (68%), логистику и цепи поставок (50%), а также информационную безопасность (43%).