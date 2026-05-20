Логистике добавят ИТ-компетенций: Х5 запускает в РУДН первые в России программы по цифровой логистике

Х5 и Российский университет дружбы народов запускают первые в России программы по цифровой логистике. На них с 2026 г. будут готовить бакалавров по направлению «Интеллектуальные технологии в логистике и цепях поставок» и магистров по направлению «Умная логистика и управление цепями поставок». Об этом CNews сообщили представители Х5.

Это станет площадкой для дальнейшей разработки современных образовательных программ и подготовки специалистов нового поколения в сфере цифровой логистики. Обучение будет строиться на стыке бизнеса, ИТ и инженерии и охватит ключевые направления: аналитику данных, ML/AI, цифровые системы, автоматизацию, роботизацию и IoT.

«Логистика сегодня – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики, существенно меняющая требования к специалистам на фоне автоматизации, роботизации и IoT-инфраструктуры. Х5 как лидер цифровой логистики в ритейле обеспечивает миллионы доставок по стране и готова формировать новый стандарт образования. Эта профессия критично влияет на успех и конкурентоспособность бизнеса: управление рисками, эффективность, скорость и финансовую составляющую», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

«Это действительно программа нового поколения. Логистика в условиях цифровизации становится ядром ритейла, а её структура включает в себя знания и навыки из ряда областей: управление, финансы, ИТ, большие данные, инженерии, цифровые системы. Многопрофильность РУДН позволит на высочайшем уровне обеспечить образовательный запрос по всем элементам цифровой логистики. Это будет очередной пример того, как вуз и бизнес интегрируются для удовлетворения запроса отрасли в формате «сегодня-послезавтра», – сказал Олег Ястребов, ректор РУДН.

Одним из ключевых отличий новых программ бакалавриата и магистратуры станет практикоориентированность. На протяжении всего периода обучения студенты будут работать над индустриальными проектами вместе с менторами Х5. В процессе обучения они также будут проходить практику в компании, готовить курсовые и выпускные квалификационные работы на основе актуальных бизнес-кейсов и данных Х5.

Набор на образовательные программы откроется 20 июня 2026 г.