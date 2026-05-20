CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве

Партнерство предусматривает совместные проекты в сфере цифровизации корпоративных коммуникаций для бизнеса и государственных организаций.

mango-office-2.jpeg

Фото: Евгений Мессман/ТАСС (предоставлено пресс-службой MANGO OFFICE)

19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1 Василий Саутин подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества стала интеграция цифровых продуктов MANGO OFFICE с HR-системой «Юнион» (входит в ИТ-холдинг Т1).

Решение увеличивает продуктивность рекрутеров в 6 раз и вдвое сокращает сроки закрытия вакансий.

Интеграция ориентирована на компании, где критична скорость найма: массовый подбор в ритейле, e-com, логистике и HoReCa, высококонкурентный наем в IT, digital и продажах, а также закрытие чувствительных позиций через защищенные сценарии коммуникаций.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Сегодня коммуникационная инфраструктура – одна из ключевых элементов операционной устойчивости бизнеса и государственных организаций.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Компаниям уже не подходят разрозненные инструменты для звонков, видеовстреч и переписок. Им нужны единые цифровые пространства, которые бесшовно встроены в операционные процессы.

Вместе с опытом и экспертизой Т1 мы сможем решать такие задачи бизнеса еще эффективнее».

Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1:

«Сегодня рынок движется в сторону интегрированных платформ, объединяющих в себе сразу несколько инструментов.

Совмещая экспертизу Т1 в создании корпоративных ИТ-решений и сильные коммуникационные технологии MANGO OFFICE, мы сможем предлагать рынку более востребованные решения — как для HR-направления, так и для других сфер и бизнес-процессов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290