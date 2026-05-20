MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали на ЦИПР соглашение о стратегическом сотрудничестве

Партнерство предусматривает совместные проекты в сфере цифровизации корпоративных коммуникаций для бизнеса и государственных организаций.

19 мая на конференции ЦИПР генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1 Василий Саутин подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества стала интеграция цифровых продуктов MANGO OFFICE с HR-системой «Юнион» (входит в ИТ-холдинг Т1).

Решение увеличивает продуктивность рекрутеров в 6 раз и вдвое сокращает сроки закрытия вакансий.

Интеграция ориентирована на компании, где критична скорость найма: массовый подбор в ритейле, e-com, логистике и HoReCa, высококонкурентный наем в IT, digital и продажах, а также закрытие чувствительных позиций через защищенные сценарии коммуникаций.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Сегодня коммуникационная инфраструктура – одна из ключевых элементов операционной устойчивости бизнеса и государственных организаций.

Компаниям уже не подходят разрозненные инструменты для звонков, видеовстреч и переписок. Им нужны единые цифровые пространства, которые бесшовно встроены в операционные процессы.

Вместе с опытом и экспертизой Т1 мы сможем решать такие задачи бизнеса еще эффективнее».

Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1:

«Сегодня рынок движется в сторону интегрированных платформ, объединяющих в себе сразу несколько инструментов.

Совмещая экспертизу Т1 в создании корпоративных ИТ-решений и сильные коммуникационные технологии MANGO OFFICE, мы сможем предлагать рынку более востребованные решения — как для HR-направления, так и для других сфер и бизнес-процессов».