«МегаФон» интегрирует платформу управления производством «Цифры» в частные сети

«МегаФон» объявил о подписании соглашения с ГК «Цифра», в рамках которого будет интегрировать платформы для управления производством и диспетчеризации горнотранспортной техники в инфраструктуру частных сетей корпоративных клиентов. Это позволит создавать комплексную цифровую экосистему для разных отраслей промышленности и управлять производством в режиме реального времени.

Связка двух технологий решит для предприятий сразу несколько задач. Платформа ZIIoT собирает и анализирует данные с оборудования и ИТ-систем, поддерживает сценарии диспетчеризации, предиктивной аналитики и построения сквозных производственных контуров. Частная сеть, построенная оператором, в свою очередь, обеспечивает изолированный канал связи между цехами, машинами и серверами внутри защищённого контура предприятия. Подключать новые объекты — участки, заводы, шахты или карьеры — можно будет без прокладки кабеля, что особенно актуально для удалённых производственных площадок и территориально распределенных предприятий

«Объединение инфраструктуры «МегаФона» и решений «Цифры» даёт российской промышленности полностью отечественный технологический стек. Предприятия получают возможность выстраивать цифровые процессы без зависимости от зарубежных решений и с гарантией, что производственные данные остаются внутри их периметра. Это особенно важно для критической инфраструктуры компаний, в том числе в горной добыче, металлургии и энергетике», — отметил директор по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрей Кузнецов.

«За счёт интеграции платформ с частными сетями LTE и 5G предприятия смогут обеспечить стабильный обмен данными в режиме реального времени даже на территориально распределённых объектах, где традиционная кабельная инфраструктура ограничена или экономически неэффективна. Такой подход повысит надёжность цифровых сервисов, ускорит подключение новых производственных участков и создаст основу для масштабирования решений, роботизации и data-driven управления», — отметил Алексей Карасев, директор дивизиона «непрерывные производства» ГК «Цифра».