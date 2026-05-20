Nexign и «Флант» договорились о технологическом сотрудничестве

Разработчики enterprise-решений для различных отраслей экономики компании Nexign («Нэксайн») и «Флант» объявили о начале сотрудничества, направленного на развитие совместных технологических решений в области виртуализации, контейнеризации, а также оркестрации и управления сложными облачными системами.

Компании уже запустили несколько направлений совместной работы: тестирование продуктов Nexign на совместимость с решениями Deckhouse («Флант»), обсуждение возможности размещения ПО Nexign в канале продаж и магазине программного обеспечения Deckhouse, а также проработку интегрированного пакета продуктов для быстрого развертывания и управления решениями Nexign.

«Сотрудничество с «Флантом» открывает для Nexign сразу несколько перспективных возможностей. В частности, мы получаем дополнительный канал распространения наших продуктов Nexign Nord и Nexign Anomaly Detector через экосистему партнера. Кроме того, благодаря партнерству мы сможем улучшить клиентский опыт: ускорить запуск, упростить сопровождение и обеспечить надежную поддержку контейнеризированной инфраструктуры», — отметил Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

«Партнёрство с Nexign усиливает нашу позицию в сегменте гибридных инфраструктур. Спрос на решения, которые одинаково эффективно работают в публичном облаке и на приватных площадках, растёт — особенно в регулируемых отраслях. Экспертиза Nexign в разработке высоконагруженных прикладных систем и наши компетенции в управлении Kubernetes-платформами дополняют друг друга. Это даёт заказчикам возможность быстрее масштабировать сервисы, соблюдать требования к локализации данных и снижать операционные расходы за счёт унификации инструментов развёртывания и мониторинга», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Компании также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками в области виртуализации и контейнеризации, углублять интеграцию между своими продуктами и совместно разрабатывать новые пакеты продуктов и решений для гибридных платформ.

Ожидается, что развитие партнерства позволит заказчикам быстрее внедрять продукты Nexign, снизить сложность эксплуатации инфраструктуры и получить более комплексные решения для мониторинга, управления и развития современных облачных сред.