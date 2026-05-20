ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования

Университет Лобачевского и «Р7» объявили о подписании соглашения о долгосрочном партнерстве в образовательной сфере. Подписи под документом поставили ректор вуза Олег Трофимов и генеральный директор компании-разработчика Евгений Шелковников.

Основные векторы сотрудничества – развитие исследовательской деятельности студентов в области ИТ, повышение качества образования и привлекательности образовательных программ в ИТ, а также продвижение образовательных и исследовательских инициатив. Университет Лобачевского и «Р7» также будут содействовать студенческим научным исследованиям, подготовке докладов, статей и других публикаций. Предполагается совместная разработка и реализация образовательных программ в сфере ИТ и подготовка учебных материалов. Также планируется проведение совместных мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов. Отдельным направлением сотрудничества является организация на базе компании прохождения практики и стажировок для студентов.

«Для «Р7» сотрудничество с ННГУ — важный вклад в развитие профессионального ИТ-сообщества и в качество подготовки специалистов, которым предстоит работать с современными отечественными цифровыми решениями. Мы как компания-разработчик прямо заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты знали своё дело как в теоретическом аспекте, так и на практике. Совместная работа с университетом, я верю, позволит готовить ещё более компетентные ИТ-кадры, что сегодня очень нужно стране», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

«Для университета сотрудничество с разработчиком отечественного ПО является возможностью сделать образовательный процесс максимально приближенным к реальным задачам отрасли. Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с фундаментальными знаниями, студенты получали и понимание актуальных требований ИТ-индустрии. Это сотрудничество во многом направлено на укрепление цифрового суверенитета страны и формирование кадрового базиса для дальнейшего развития цифровизации всех сфер жизни», — отметил Олег Трофимов, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

