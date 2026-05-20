Объединяя знания и опыт: Высшая школа экономики и «Ростелеком» создадут образовательные программы для подростков

«Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научной деятельности. Документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны договорились объединить усилия для разработки образовательных программ, отвечающих актуальным потребностям рынка. Помимо этого, «Ростелеком» и Высшая школа экономики начнут проводить совместные научные исследования.

В рамках соглашения также запланированы образовательные мероприятия, благодаря которым школьники и студенты получат уникальные знания от крупнейшего отечественного провайдера цифровых услуг и одного из ведущих университетов страны.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»: «Сегодня “Ростелеком” активно поддерживает подготовку нового поколения цифровых специалистов. В прошлом месяце мы значительно расширили возможности образовательной платформы “Ростелеком Лицей”, добавив более 20 онлайн-курсов по современным техническим направлениям, включая программирование, нейросети, разработку игр и робототехнику. Соглашение с Высшей школой экономики позволяет объединить академические знания с практическим опытом нашей компании. Уверены, что сотрудничество с ВШЭ станет мощным дополнительным импульсом для развития цифровых компетенций молодежи».

Дмитрий Земцов, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: «Современное образование требует тесного диалога университетов, бизнеса и профессионального сообщества. В этом году Высшая школа экономики и “Ростелеком” уже нашли первые точки соприкосновения в проектах Национальной технологической олимпиады и Фестивале игровых индустрий. Соглашение позволит нам масштабировать это взаимодействие: в образовательной и проектной сферах, а также в создании новых форматов поддержки школьников и студентов, увлекающихся технологиями».

