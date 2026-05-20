Platforma расширила экосистему партнерств

Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), АО «Агропромцифра» и ГК «Цифра». Компании нацелены на сотрудничество в сфере развития рынка данных, отраслевых стандартов и механизмов кросс-отраслевого обмена между участниками. Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Platforma за последние месяцы сделала практические шаги по созданию кросс-отраслевой платформы обмена данными. Компания изучает международный опыт, вырабатывает отраслевые стандарты и механизмы работы с данными, формирует экосистему участников рынка. Соглашения со «Сколково», «Агропромцифрой» и ГК «Цифра» стали продолжением стратегии по развитию сотрудничества с ключевыми участниками рынка.

Партнерство со «Сколково» предусматривает сотрудничество в области развития рынка данных при поддержке ведущего института развития инноваций в России. Фонд «Сколково» обладает экспертизой в коммерциализации технологий и создании условий для развития цифровой экономики.

«Рынок данных — это национальный приоритет, и его создание требует слаженных действий институтов развития, власти и бизнеса. В течение ближайших трех лет мы рассчитываем сформировать рынок монетизации и обмена данными объемом около одного триллиона рублей. «Платформа больших данных» уже доказала свою роль в этой трансформации: компания снабжает данными лидеров разных отраслей, налаживает интеграцию с китайскими площадками и тестирует новые практики на нашем рынке. Сегодня мы открываем доступ к данным для 5,5 тыс. стартапов «Сколково». Эти данные — от биомедицины и космоса до агротеха, ИИ и маркетинга — дадут участникам энергию для создания прорывных решений и вывода их на рынок», – отметил Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково».

«Агропромцифра создает цифровые решения для одной из ключевых отраслей экономики - сельского хозяйства. Данные АПК востребованы не только внутри отрасли, но и в смежных секторах - логистике, финансах, ритейле, - отметила Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра». - Наша экспертиза поможет Platforma выработать механизмы безопасного кросс-отраслевого обмена данными, что откроет новые возможности для цифровизации АПК».

Партнерство направлено на создание условий для безопасной передачи обезличенных промышленных данных через специальную технологию – индустриальный шлюз «АИСТ» – для последующего их использования в кросс-отраслевых сценариях. В числе перспективных направлений сотрудничества значится совместная работа по формированию отраслевых стандартов и практик работы с индустриальными датасетами, а также подготовка специалистов по анализу данных

«Промышленные данные являются основой для повышения эффективности производства. И их максимальная ценность раскрывается, когда они начинают работать за пределами одного предприятия, - отметил Василий Чуранов, генеральный директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра». - Сотрудничество с Platforma позволит создать механизмы безопасного обмена промышленными данными между участниками рынка».

Подписанные соглашения дополняют серию партнерств, которые Platforma заключила в последний месяц с ЦРПТ, T2, «ВК Технологии», «Дом.РФ Технологии», ФГАУ «ЦИТ», Россельхозземмониторингом, Академией наук Республики Татарстан и АО «Рассвет 13».

Генеральный директор Platforma Андрей Тотмаков: «Мы последовательно формируем экосистему участников рынка данных, и новые партнерства с Фондом «Сколково», «Агропромцифрой» и ГК «Цифра» - важный шаг в этом направлении. Каждый партнер привносит уникальную экспертизу: Фонд «Сколково» - как институт развития инноваций, «Агропромцифра» - как центр компетенций по цифровизации АПК, ГК «Цифра» - как разработчик решений для цифровизации промышленности. Совместная работа позволит создать механизмы кросс-отраслевого обмена данными с учетом потребностей разных секторов экономики».

