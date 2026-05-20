Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития российских технологий работы с данными

Российские ИТ-разработчики Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития технологий работы с данными. Ключевое направление партнерства – обеспечение совместимости работы СУБД Postgres Pro AXE и «Форсайт. Аналитическая платформа».

Компания «Форсайт» – российский вендор, развивающий корпоративные цифровые платформы и продукты для решения задач класса BI, CPM, IBP, а также мобильных решений. Postgres Professional – российский разработчик СУБД. Объединение усилий двух крупных вендоров позволит создать условия для развития высокопроизводительных аналитических решений и расширить спектр доступных российским заказчикам импортонезависимых технологий работы с данными.

СУБД Postgres Pro AXE — система управления базами данных для аналитических и гибридных нагрузок. «Форсайт. Аналитическая платформа» — многофункциональная платформа, которая объединяет возможности инструментов корпоративного уровня (Enterprise BI/СPM) и гибкость решений для самообслуживания (Self-Service).

Совместное использование СУБД Postgres Pro AXE и «Форсайт. Аналитическая платформа» позволяет заказчикам из Enterprise-сегмента упростить архитектуру своих решений и значительно ускорить обработку и анализ больших объемов данных.

«Объединение опыта лидеров рынка – ключевой фактор ускорения импортозамещения в корпоративном сегменте. Совместимость нашей аналитической платформы с Postgres Pro AXE позволит заказчикам строить производительные высоконагруженные системы, на основе российских технологий. Мы гарантируем бесшовную интеграцию и предсказуемую производительность даже на самых сложных сценариях работы с большими данными», — сказал Владимир Комов, генеральный директор «Форсайт».

«Для нас стратегическое партнерство с "Форсайт" — это не просто технологическая интеграция, а последовательный шаг к формированию устойчивой экосистемы российского ПО. Продукт Postgres Pro AXE разработан для сложных аналитических нагрузок, а в паре с "Форсайт. Аналитической платформой" мы предлагаем рынку готовое enterprise-решение, которое закрывает потребности крупнейших корпоративных заказчиков, при этом позволяет упростить ИТ-архитектуру, снизить стоимость эксплуатации data-стека и значительно ускорить обработку данных», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.