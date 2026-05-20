«Ред Софт» и ГК «Юзтех» стали технологическими партнерами

«Ред Софт» и ГК «Юзтех» объявили о начале научно-технологического партнерства. Сотрудничество нацелено на разработку и обеспечение взаимной совместимости линейки продуктовых решений, предлагаемых обеими компаниями.

Подписание соглашения состоялось 19 мая 2026 г. В рамках партнерства «Ред Софт» и «Юзтех» планируют объединить свои усилия для обеспечения гарантированной совместимости своих продуктов и их бесперебойной работы. На данном этапе уже подтверждена совместимость решений «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» с платформой для оптимизации ИТ-ресурсов ЦОД «Октопус». Такая интеграция позволяет пользователям максимально эффективно использовать возможности своих ИТ-инфраструктур и получать выгоду от совместной работы решений.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Наша команда обладает высоким уровнем опыта и экспертизы, благодаря чему находит оптимальные решения для всех заказчиков. ИТ-продукты «Юзтех», в том числе ИИ-платформы, значительно расширят возможности нашей экосистемы, основанной на операционной системе «Ред ОС», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Соглашение с «Ред Софт» откроет новые возможности для наших заказчиков, предоставляя доступ к современным и востребованным программным решениям. Партнерство представляет собой стратегический шаг в направлении создания эффективных и совместимых технологий, которые будут отвечать требованиям современного бизнеса и способствовать его развитию», – сказал Александр Корякин, заместитель председателя совета директоров ГК «Юзтех».

