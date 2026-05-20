«СберТех» и ITFB Group будут развивать решения для реализации проектов импортозамещения в российских компаниях

Российские разработчики ПО «СберТех» и ITFB Group подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере управления данными. Стороны намерены совместно развивать компетенции вокруг программных продуктов цифровой платформы Platform V, включая базы данных, инструменты интеграции, контейнеризации и аналитики. Об этом CNews сообщил представитель «СберТеха».

ITFB Group будет формировать специализированную практику на базе решений Platform V от «СберТеха». Это позволит партнерам разрабатывать и внедрять импортонезависимые технологически современные продукты и сервисы, отвечающие потребностям крупных российских компаний и государственных структур.

В рамках сотрудничества инженеры и разработчики ITFB Group пройдут сертификацию по технологиям Platform V в аккредитованных центрах «СберТеха». Стороны также будут обмениваться методологиями, архитектурными подходами и лучшими практиками реализации проектов, проводить совместные рабочие встречи и мероприятия для обмена опытом. ITFB Group выступит одним из ключевых интеграторов и центров компетенций по Platform V и будет способствовать ее популяризации среди новых заказчиков.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Мы непрерывно работаем над развитием продуктов Platform V и в партнерстве с ведущими технологическими компаниями помогаем нашим клиентам добиваться технологической независимости. ITFB Group обладает необходимой экспертизой и опытом работы с корпоративным и государственным сектором. Уверен, что, объединив компетенции в области разработки надежных отечественных ИТ-решений, мы внесем значительный вклад в реализацию стратегии импортозамещения и цифровизации российской экономики».

Оксана Высочанская, коммерческий директор ITFB Group, сказала: «Технологическое партнерство со «СберТехом» открывает для ITFB Group возможность выйти на новый уровень проектов в области управления данными. Сертификация нашей команды по продуктам платформы Platform V и статус интегратора позволят нам предлагать заказчикам надежные, масштабируемые и полностью импортонезависимые решения, соответствующие самым высоким стандартам».