CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость Искусственный интеллект
|

YADRO и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали на ЦИПР-2026 соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, направленное на развитие партнерских отношений, поддержку цифровой трансформации и создание востребованных ИТ-решений для транспортной отрасли и смежных инфраструктурных задач. Соглашение подписали коммерческий директор YADRO Александр Бакулин и генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Стороны планируют совместно прорабатывать перспективные продуктовые направления, развивать инновационные проекты и исследовательские инициативы, в том числе в области искусственного интеллекта. Отдельное внимание будет уделено формированию условий для вывода перспективных разработок на рынок, а также продвижению российских ИТ-решений в прикладные отраслевые сценарии.

Партнерство также предполагает создание рабочих механизмов для обмена консультационной и экспертной поддержкой, включая вопросы тестирования и интеграции российских информационных технологий. В рамках соглашения стороны планируют проводить рабочие встречи, формировать экспертные группы и последовательно определять направления дальнейшего взаимодействия — от проработки технологических инициатив до подготовки условий для их практической реализации.

«Для ключевых отраслей экономики доступ к новейшим ИТ-технологиям становится одним из условий устойчивого развития и повышения эффективности. В транспортной сфере это особенно заметно: цифровая трансформация здесь напрямую связана с надежностью сервисов, качеством управления и скоростью внедрения решений, отвечающих реальным требованиям отрасли. Партнерство с “ЗащитаИнфоТранс” позволит YADRO прорабатывать такие сценарии, совершенствовать российские технологии с учетом практических задач этого сегмента и способствовать выводу востребованных решений на рынок», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор компании YADRO.

«Сотрудничество с YADRO открывает дополнительные возможности для развития российских информационных технологий и их применения в отраслевых проектах. Для нас важно, чтобы перспективные разработки не оставались на уровне эксперимента, а проходили тестирование, интеграцию и получали условия для дальнейшего внедрения. Рассчитываем, что обмен экспертизой и совместная работа позволят усилить ИТ-базу проектов цифровой трансформации», — подчеркнул Илья Перевалов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Рекламаerid:2W5zFGs4utmРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Розовые очки вдребезги. Принудительное внедрение ИИ довело продавца знаменитой пиццы до убытка больше $100 млн и ввергло его в финансовую яму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290