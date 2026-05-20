«Яндекс 360» и «Мобиус Технологии» подписали меморандум о сотрудничестве в области внедрения on-premises-решений

Компания «Яндекс 360» и системный интегратор «Мобиус Технологии» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на расширение практики внедрения on-premises-решений в корпоративном сегменте.

В рамках соглашения «Мобиус Технологии» займется развертыванием, пилотированием и технической поддержкой ключевых сервисов «Яндекс 360» для крупных российских компаний. Системный интегратор поможет внедрять в корпоративные процессы облачное хранилище «Диск», онлайн‑редактор «Документы» и инструмент для визуализации идей, планирования и командной работы «Доски».

Сотрудничество позволит бизнесу получить функциональные on-premises-решения, адаптированные под специфику работы российских компаний, и обладающие высоким уровнем информационной безопасности за счет размещения данных на собственных серверах.

«Подписание меморандума с «Мобиус Технологии» отражает нашу стратегическую линию на расширение присутствия «Яндекс 360» в корпоративном сегменте. Совместная работа позволит предложить бизнесу комплексные решения с гарантированной технической поддержкой, что критически важно для крупных организаций, выстраивающих долгосрочные ИТ‑стратегии на базе отечественных разработок», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

«Наша задача в рамках партнерства — помочь российским компаниям минимизировать риски, связанные с использованием иностранного ПО. Внедрение on‑premises‑версий «Яндекс 360» с нашим сопровождением обеспечит бесперебойную работу бизнес‑процессов и соответствие требованиям регуляторов в части локализации данных», — сказал генеральный директор компании «Мобиус Технологии» Сергей Широков.